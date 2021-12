Fútbol.- Simeone: "A Joao Felix le pasa aquí un poco lo mismo que con su selección"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dejó claro que siempre está "abierto" a cualquier petición que le pueda hacer un jugador como podría ser el caso de Joao Felix y un posible deseo de salir del club en enero, pero aseguró que el portugués "es una pieza importante" y que su situación no difiere demasiado de la que le sucede en la selección portuguesa, pidiéndole "repetir más" lo que ofreció en el pasado derbi.



"Yo siempre entiendo todo y estoy abierto a todo. Lo importante es siempre el equipo y Joao es una pieza importante para nuestro equipo", zanjó Simeone este viernes en rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla, preguntado por una posible petición de salida del futbolista en el mercado invernal.



El argentino recordó que el delantero luso debe "repetir actuaciones como la que tuvo en el Bernabéu" para ganarse más continuidad. "Hizo un gran segundo tiempo donde mostró todo el talento que tiene y ojalá que lo repita más veces porque ese es el futbolista que necesitamos", admitió.



El 'Cholo' apuntó, sin desvelar detalles, que ya ha hablado "muchas veces" con el portugués y advirtió que en él ve "un futbolista muy bueno que le pasa un poco lo mismo que con su selección donde muchas veces no empieza de inicio y termina jugando". "No hay mucha diferencia. Tiene que mejorar y mostrar la valía que tiene porque está claro que los entrenadores queremos ganar", subrayó.



En este sentido, remarcó que su misión como entrenador es "mejorar a todos los futbolistas, pero siempre pensando en lo que el equipo necesita". "Joao tiene unas condiciones que sólo viéndole pocos minutos se da uno cuenta de que es un grandísimo futbolista. Ahora, tendrá que pasar por estas situaciones de crecimiento para rebelarse y posicionarse", afirmó el entrenador colchonero.



A nivel individual, Simeone también habló del centrocampista mexicano Héctor Herrera, que está teniendo pocos minutos. "No tengo ninguna duda de por la manera en la que se entrena y acompaña y respeta a sus compañeros, tendría que tener más minutos como merecimiento", confesó.



Por otro lado, el exjugador consideró que pese a la derrota en el derbi, el equipo hizo "muchas cosas buenas", pero que cometió "errores contra un equipo que está en un gran momento, sobre todo de contundencia", y avisó también de que este sábado les espera un "rival duro y fuerte en su casa" como el Sevilla.



"Tiene un entrenador que trabaja bien en lo ofensivo y lo defensivo y que cuenta con futbolistas todos muy parejos, seguramente sea una de las plantillas más equilibradas de la Liga", añadió el preparador del conjunto rojiblanco.



Finalmente, eludió opinar en exceso sobre el aumento de casos positivos por coronavirus en los vestuarios de Primera y el impacto en el campeonato. "Seguramente se vaya a trabajar en consecuencia de lo que se hizo en la anterior pandemia y se buscarán soluciones para que la Liga no se pare y los partidos puedan o no jugarse. Estamos abiertos a lo que decidan los que tienen que pensar y elegir lo que es mejor", sentenció.