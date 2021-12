Fútbol.- Francisco: "Tenemos que enfrentarnos al Barça como si fuera el mejor de la historia"

17-12-2021 El entrenador del Elche CF, Francisco Rodríguez, en rueda de prensa.. El entrenador del Elche destaca el talento de los jóvenes azulgrana, aunque confía en dar la sorpresa en el Camp Nou COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ALICANTE DEPORTES ELCHE CF



ELCHE (ALICANTE), 17 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, destacó el talento de los canteranos y de la plantilla del FC Barcelona, y afirmó que lo afrontarán "como si fuera el mejor de la historia", aunque no descartó dar la sorpresa este sábado (18:30 horas) en el Camp Nou para seguir fuera de los puestos de descenso en LaLiga Santander.



"Tenemos que enfrentarnos como si fuera el mejor Barça de la historia. Dependiendo del contexto podremos apretar un poco más arriba o venirnos más atrás, y no permitir que haya duelos individuales porque en eso son muy buenos", comentó en rueda de prensa la víspera de la visita a la Ciudad Condal.



Para Francisco, el objetivo "es estar siempre fuera del descenso" y llega con la moral alimentada por la clasificación para los dieciseisavos de la Copa, donde se enfrentará a su exequipo el Almería, a pesar de no cuajar un buen partido contra el Unionistas de Salamanca.



"El equipo llega muy bien. El tiempo para prepararlo ha sido corto porque llegamos ayer por la tarde y la gente ha recuperado bien. Estamos prácticamente todos disponibles para enfrentarnos a un rival que quizás no esté en su mejor momento, pero al final nos enfrentamos a jugadores muy jóvenes que van a dar que hablar en el futuro. Siempre es muy difícil jugar contra el Barça", advirtió.



Con las bajas de Kiko Casilla, Pedro Bigas y Darío 'Pipa' Benedetto, el técnico del equipo franjiverde auguró un partido en el que el Elche va a "sufrir muchísimo", y en el que no deben "confundirse". "El Barça no está sacando resultados, pero contra el Betis, Espanyol y en Pamplona pudo solventar los partidos, aunque no está afortunado cara a puerta. Tenemos que ser solidarios y trabajar muy bien nuestras opciones", manifest.



En cambio, sí que estará disponible el lateral internacional colombiano Johan Mojica, que se perdió por lesión el anterior encuentro en Mestalla. "Está para ser titular. La evolución ha sido perfecta y se ha entrenado con el resto de compañeros al cien por cien. Es un jugador importante para nosotros siempre que esté bien", señaló.



Francisco subrayó que el Barça "tiene ese hambre de jugadores que van a ser top a nivel mundial" en los próximos años, y que con Xavi Hernández en el banquillo "domina un poco más el juego posicional", tiene más posesión que el de Koeman y "te está amenazando la espalda".



"Pero los nombres son distintos. No tiene a Leo, a Suárez o Neymar. Va a haber fases en las que tenemos que interpretar el aspecto psicológico bien. Esto tiene que venir con orden, disciplina y generando dudas", indicó.



Acerca de la polémica del 'gol fantasma' que no dieron por válido en Valencia, y que podía haber supuesto el empate, Francisco dijo que el árbitro, el castellano-manchego Javier Alberola Rojas, "es fantástico". "Lo que pasó la semana pasada ya no podemos hacer nada. Estoy convencido de que va a salir todo bien y será una buena señal que estemos todos contentos", comentó.



Igualmente, se refirió al Almería, el rival copero, como "el mejor equipo de Segunda con una plantilla hecha para estar en Primera". "Es un partido difícil, aunque estamos contentos porque es un desplazamiento cómodo. Almería es la ciudad que me lo ha dado todo y me ha formado como persona", reseñó.