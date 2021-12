Eugenio Derbez y las últimas 5 fotos que han arrasado en Instagram

Eugenio Derbez (@ederbez) causó furor en su perfil de Instagram con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, consiguieron más de 83.272 de interacciones entre sus fans.

Los posts más relevantes son:





10 comediantes, 6 horas, 1 millón de pesos. La tercera temporada de @lolmx_oficial ya está disponible en @amazonprimevideo





Este fin de semana se estrenó @lolmx_oficial por @primevideomx. Esta temporada, los comediantes pidieron cosas muy extrañas. ¿O no @gabynr ?





¿Que qué tipo de maratones hacemos los Derbez? José Eduardo hace el Maratón Guadalupe-Reyes. Aislinn hace maratones de series y películas. Y yo hago el Maratón de la comedia. Pregúuuuuuuntame.





Mientras @alexrosaldo hace el maratón de @90spoptour, nosotros jugamos #maratondelacomedia.





#CODA has been named one of AFI’s Movies of the year! Congratulations to all the cast and crew! 👏🏼👏🏼👏🏼 Thank you @americanfilminstitute

Eugenio González Derbez (Milpa Alta, Ciudad de México; 2 de septiembre de 1961), es un comediante y productor mexicano. Es hijo de la reconocida actriz de la época del Cine de Oro Mexicano Silvia Derbez y de Eugenio González Salas. Saltó al público de América del norte como actor, con sus películas No se aceptan devoluciones y Cómo ser un Latin Lover.

Nació en la delegación Milpa Alta en la Ciudad de México, en 1961; fue el menor de los dos hijos concebidos por la actriz Silvia Derbez y por Mario Eugenio Agustín Ramón González Sánchez de Tagle (1915–1986),​ publicista. Su hermana Sylvia Eugenia Marcela nació en 1959. Por vía paterna, desciende de una antigua y poderosa familia de la Nueva España;​ por la materna, de inmigrantes franceses oriundos de Barcelonnette. Desde que era muy pequeño, su gusto por la actuación se desarrolló en él y en 1973 se inició como extra en telenovelas.

Pese a la renuencia de su padre, antes de cumplir quince años, su madre lo había inscrito a clases de piano, acordeón, órgano, guitarra, batería, canto y ballet.​ Siguió actuando, a la par de sus estudios académicos en el Centro Escolar Panamericano de la colonia Del Valle;​ y en 1980 comenzó a tomar clases formales de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Realizó además estudios como realizador cinematográfico y de dirección de cine en los talleres del Instituto Mexicano de Cinematografía. También apareció en el programa En Familia con Chabelo, como edecán.

Después de haber participado en programas semanales como Cachún cachún ra ra! (1984) y ¡Anabel! (1988), realizó su primer programa de sketches, llamado Al derecho y al derbez (1993), que sería el punto de inicio de su carrera como comediante en la televisión mexicana. Más adelante, también surgieron Derbez en cuando, XHDRBZ y La familia P. Luche.

Eugenio González también ha participado también en películas y series estadounidenses, así como en el doblaje ocasional de voces al español. En agosto de 2014, lanzó su canal de videos en YouTube.