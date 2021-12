Etiopía.-Etiopía denuncia que la decisión del Consejo para los DDHH de la ONU trata de "injerir" en sus asuntos internos

Adís Abeba insiste en que "no cooperará" con el mecanismo "impuesto a Etiopía sin su consentimiento"



"No más entrometerse en los asuntos internos bajo el pretexto de los Derechos Humanos" pide el Gobierno etíope



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Etiopía ha asegurado este viernes estar "muy decepcionado" con la decisión del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de poner en marcha de una investigación internacional sobre la comisión de abusos contra los Derechos Humanos por todos los participantes en la guerra de Etiopía, ya que es un intento de "injerir" en sus asuntos internos, ha denunciado.



A través de un comunicado compartido por el Ministerio de Exteriores etíope, Adís Abeba ha lamentado "haber sido testigo, una vez más, de la utilización del Consejo de Derechos Humanos por parte de algunos para promover su agenda política".



En este sentido, ha reprochado que "a pesar de los intentos repetidos del Gobierno etíope para que el Consejo no celebrara una sesión especial sino que se comprometiera de forma constructiva y trabajara con un espíritu de colaboración con el país en cuestión, algunos han tenido éxito al conseguir su objetivo de lograr la mayoría de votos en el Consejo".



Esta decisión, además, se ha tomado "en contra de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía (CDHE) que fueron presentadas ante el presidente del Consejo el pasado 14 de diciembre, así como ante todos los miembros del mismo, pidiéndole que apoyara inequívocamente la aplicación de las recomendaciones del equipo de investigación conjunta y del trabajo del Grupo de Trabajo Interministerial" etíopes.



No obstante, en el comunicado el ministerio ha considerado que "esta acción por parte de algunos en el Consejo es un intento de encontrar una alternativa para injerir en los asuntos internos de un país soberano y no sirve otro propósito que exacerbar la situación sobre el terreno".



"Lo que es todavía más preocupante es que esta tendencia de proliferación en el establecimiento de mecanismos a través del Consejo en la mayoría de casos ha fallado en alcanzar sus objetivos y se han convertido en simples herramientas de imposición en países que se niegan a que se interfiera en sus asuntos internos", ha proseguido Adís Abeba.



Por eso, Etiopía "se ha negado categóricamente a esta sesión especial y a su resultado políticamente motivado, que socava la confianza en el trabajo del Consejo, y lo que es más importante, la integridad territorial, soberanía nacional y independencia política de Etiopía". "Nos gustaría reiterar que no cooperaremos con el mecanismo establecido, que ha sido impuesto a Etiopía sin su consentimiento", ha advertido la cartera de Exteriores.



Por otro lado, en el texto agradece a aquellos que han mostrado "su apoyo y solidaridad" antes de reiterar "su compromiso de continuar sus esfuerzos para cumplir con sus obligaciones bajo la ley internacional y respetar y proteger los Derechos Humanos".



"No más dobles estándares, no más medidas unilaterales coercitivas y no más entrometerse en los asuntos internos bajo el pretexto de los Derechos Humanos", ha pedido, por último, Etiopía.



LA COMISIÓN



Con 21 países a favor de la resolución por 15 en contra (entre ellos China, Cuba, Venezuela o el principal aliado del Ejército etíope, Eritrea) y la abstención de 11 países, el Consejo ha aprobado "una resolución que establece una comisión internacional de expertos sobre Etiopía para llevar a cabo una investigación sobre las denuncias de violaciones y abusos de Derechos Humanos cometidos por todas las partes en el conflicto".



La comisión estará compuesta por tres expertos en Derechos Humanos por designación de la Presidencia del Consejo, que incorporarán su trabajo al del actual Equipo de Investigación Conjunto sobre Etiopía con el mandato de "realizar una investigación imparcial y exhaustiva de las denuncias de violaciones y abusos del derecho Internacional cometidas por todas las partes desde el inicio del conflicto".



Una vez concluida la investigación, los expertos pondrán sus conclusiones al servicio de "futuros esfuerzos para llevar ante la Justicia a los responsables".



Ya con el anuncio de la sesión especial de este viernes las autoridades etíopes se mostraron "perplejas" ante la "lamentable situación" que busca "ejercer presión política" en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.



Durante todo este tiempo, los participantes han sido acusados de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y abusos sexuales por las ONG y la comunidad occidental.