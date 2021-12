Estados Unidos.- La SEC multa con 110 millones a JPMorgan por no guardar registros de sus comunicaciones

27-07-2013 Un signo de JPMorgan Chase & Co bank en su sede en Nueva York, 15 de marzo, 2013. ECONOMIA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA LUCAS JACKSON



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha multado con 125 millones de dólares (110 millones de euros) a una filial del banco de inversión JPMorgan Chase por no haber guardado registros de sus comunicaciones durante casi dos años, según ha informado el regulador este viernes en un comunicado.



El banco ha admitido la acusación de la SEC y ha aceptado pagar la multa para zanjar el caso. El banco también se ha comprometido a mejorar sus políticas de cumplimiento.



Según la investigación de la SEC, la filial JPMorgan Securities no registró sus comunicaciones a través de ciertos canales entre enero de 2018 y noviembre de 2020. Varios de sus empleados se comunicación "a menudo" sobre asuntos relacionados con el negocio bursátil a través de sus dispositivos personales, mediante mensajes de texto, cuentas de correo electrónico personales o mediante WhatsApp.



"Desde los años 30, las obligaciones de cuentas y registros han sido una parte esencial de la integridad del mercado y un componente fundacional de la capacidad de la SEC de ser un supervisor efectivo", ha indicado el presidente del organismo, Gary Gensler.



Durante el horizonte temporal indicado, el banco recibió peticiones de documentos e información por parte de la SEC en varias investigaciones. Sin embargo, la entidad no buscó en los registros de los dispositivos personales de sus empleados, lo que impacto de forma "significativa" a la actividad del regulador.