España.- Se proponen límites a las celebraciones familiares de Navidad ante la explosión de nuevos casos de Covid-19

04-12-2021



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Cuatro comunidades autónomas --Navarra, Galicia, País Vasco y Canarias-- han propuesto acotar el número de asistentes a las reuniones familiares de Navidad ante el crecimiento explosivo de nuevos casos de coronavirus que se está registrando en los últimos días, y con la variante 'ómicron' llegando a ser mayoritaria ya en algunas regiones, como Madrid.



En este contexto, varias comunidades autónomas han decidido tomar medidas ante el aumento de la incidencia, y, mientras estas cuatro regiones han apostado por poner límite al número de asistentes a las celebraciones navideñas, otras están extendiendo el uso del pasaporte Covid a otros sectores, y, algunas, como Cataluña, han cambiado el protocolo para contactos estrechos, que deberán guardar cuarentena aunque tengan la pauta vacunal completa.



Así están actuando diferentes comunidades autónomas ante el aumento de la incidencia acumulada en España. De hecho, a falta de una semana para Nochebuena, la incidencia del coronavirus continúa al alza y alcanza ya el riesgo alto, con 472,90 contagios por cada 100.000 habitantes, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Sanidad.



A las 15.00 horas de este viernes 17 de diciembre, así está la situación en cada comunidad autónoma:



ANDALUCÍA



El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, pide prudencia en Navidad y recomienda usar la mascarilla en exteriores. Además, la Justicia ha dado luz verde a la petición de pasaporte covid o prueba diagnóstica para el acceso al espacio interior de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento. Ya era obligatorio para entrar en residencias de mayores y hospitales.



ARAGÓN



El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TJSA) ha suspendido de manera parcial la orden del Gobierno de Aragón que exige el uso del pasaporte COVID en la región.



ASTURIAS



Asturias está estudiando nuevas medidas si la evolución de contagios y presión hospitalaria sigue en aumento, como limitar aforos o solicitar a la Justicia la autorización para implantar el requerimiento del certificado de vacunación.



BALEARES



En Baleares, el certificado es obligatorio en restaurantes con más de 50 plazas, bares de copas o celebraciones que tengan más de 50 personas. Además, la Justicia ha autorizado la petición del pasaporte Covid a trabajadores sanitarios o, en su defecto, la realización de tres PCR semanales.



CANARIAS



Canarias decidió implantar el pasaporte covid, aunque de forma voluntaria. Así pues, el dueño del establecimiento puede o no pedir a sus clientes el certificado covid. Además, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, prevé aumentar hasta diez personas el máximo de comensales en los días de Navidad.



CANTABRIA



El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha suspendido la medida acordada por la Consejería de Sanidad el pasado 3 de diciembre del cierre anticipado de los locales de ocio nocturno a las tres de la madrugada en aquellos municipios que se encuentran en niveles de alerta 1 y 2.



CASTILLA-LA MANCHA



El Ejecutivo liderado por Emiliano García-Page sigue firme en no querer implantar el pasaporte covid. El Gobierno de C-LM considera que las medidas vigentes (mascarilla y distancia social) son ya suficientes y no se plantea cambios "si las cosas van como están yendo".



CASTILLA Y LEÓN



La Junta ha descartado implantar el pasaporte COVID en la Comunidad tras analizar el informe de expertos en el que ha habido "serias controversias" de los expertos ante las dudas que genera su utilidad al no haber conseguido detener la incidencia en otras comunidades y países.



CATALUÑA



Cataluña cambiará de nuevo el protocolo de los contactos estrechos de un caso positivo de Covid-19 y la cuarentena será de nuevo obligatoria aunque se tenga la pauta completa de vacunación a partir del lunes. Además, se exige el pasaporte covid para hostelería, ocio nocturno, gimnasios y para visitar a familiares en residencias.



COMUNIDAD VALENCIANA



El pasaporte covid está en vigor en la Comunidad Valenciana desde la madrugada del 4 de diciembre y contempla la obligatoriedad de presentar un certificado de vacunación, prueba diagnóstica o certificado de recuperación del coronavirus a todos los mayores de 12 años para acceder, entre otros, a establecimientos de hostelería y ocio con aforos superiores a 50 personas.



EXTREMADURA



El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha señalado que Extremadura entrará este viernes en "riesgo alto" por la incidencia del coronavirus, pero que el aumento de casos "no supone ningún cambio" en cuanto a medidas restrictivas porque "hay una disminución de personas ingresadas y de las que están en UCI".



GALICIA



La Xunta de Galicia ha publicado las nuevas normas con las que, de momento, pretende superar la Navidad, en palabras del presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, quien sostuvo que si la situación no empeoraba la situación, se mantiene la prudencia y seguía el mismo ritmo de vacunación, no se impondrían medidas adicionales. Eso sí, se endurecen los eventos navideños, con la prohibición de cócteles, y se extiende el certificado covid (por el momento para mayores de 12 años) para más actividades.



LA RIOJA



La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha realizado un nuevo llamamiento a la "prudencia" de todos ante el aumento de contagios por coronavirus que se están dando en la región durante las últimas semanas aunque, como ha querido destacar, "esta sexta ola es completamente diferente a las anteriores gracias a la vacunación".



MADRID



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado que en las próximas habrá más contagios de coronavirus, entre otras cosas por la variante ómicron que "es muy contagiosa", y por ello ha hecho un llamamiento a que se cumplan las medidas sanitarias de prevención.



MURCIA



La Justicia también ha avalado el pasaporte Covid en Murcia, que se pide en el ocio nocturno, y opcional en los locales de celebraciones, restauración y hostelería.



NAVARRA



Navarra exige el pasaporte Covid para acceder a bares especiales y discotecas, restaurantes con un aforo de más de 60 comensales y para todo tipo de espectáculos culturales en interiores. También implantará este certificado en los centros sociosanitarios.



PAÍS VASCO



El lehendakari, Íñigo Urkullu, pide reducir y limitar las celebraciones familiares de Navidad con un número acotado y sin variar su composición. Además, la Justicia en el País Vasco ha autorizado la exigencia del pasaporte covid para acceder a hospitales, residencias, a toda la hostelería y restauración, salas de conciertos, festivales musicales y otros acontecimientos culturales y artísticos en espacios cerrados, polideportivos y gimnasios, pero rechaza que esta medida se aplique en instalaciones deportivas abiertas, como por ejemplo en los estadios de fútbol o frontones.



CEUTA Y MELILLA



El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha apoyado exigir este certificado para entrar en hospitales, residencias y locales hosteleros grandes en Ceuta. En Melilla, la Justicia está estudiando la petición del Ejecutivo de la ciudad autónoma.