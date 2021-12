España no tira la toalla y luchará por una solución a los precios energéticos

El presidente del gobierno español, Pedro Sanchez habla a la prensa tras la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica. EFE/EPA/KENZO TRIBOUILLARD / POOL

Bruselas, 16 dic (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este jueves que pese a la falta de acuerdo entre los líderes europeos para acordar medidas conjuntas ante el alza de los precios energéticos, España "no tira la toalla" y seguirá abanderando ese debate para lograr soluciones consensuadas.

La actuación ante los precios de la energía fue el debate principal en la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas, un debate que culminó sin que los Veintisiete unificaran una posición común y sin que ni siquiera secundaran unas conclusiones al respecto.

En conferencia de prensa al término de la cumbre, Sánchez lamentó que no se haya logrado un acuerdo después de haber estado muy cerca del mismo y defendió que la Unión Europea sea más detallada en los informes que tiene que redactar en los próximos meses sobre el funcionamiento del mercado de la electricidad y las respuestas en el corto plazo al alza de los precios energéticos.

A su juicio, ha habido países que han mezclado en este debate asuntos que nada tenían que ver con el aumento de los precios como si se debe incorporar o no la energía nuclear o el gas como fuentes de energía transitoria.

Con ello cree que se cuestionaba el mercado de derechos de emisión y eso lo considera "de todo punto inaceptable".

"No estamos hablando de poner patas arriba todo el sistema de transición ecológica y lucha contra el cambio climático, sino de cómo abordar un fenómeno concreto y complejo sin menoscabar el compromiso climático", advirtió.

Sánchez consideró que, pese a todo, España está "abriendo camino", y se refirió en concreto a que la Comisión Europea haya accedido a compras conjuntas de gas en situaciones de emergencia por escasez de este recurso, pero no para hacer frente a episodios de precios como el actual, como pedía España.

En declaraciones a su llegada a la cumbre consideró esa decisión un avance pero insistió en que es claramente "insuficiente".

Pese a la falta de acuerdo, aseguró que España "no tira la toalla" y que en las próximas reuniones de los líderes comunitarios seguirá "levantando la bandera de que a nivel europeo tenemos que dar una respuesta".

Para el presidente del Gobierno no es un problema de España, sino de toda Europa, como cree que queda demostrado con el hecho de que en esta jornada los precios energéticos hayan batido récords en la práctica totalidad de países de la Unión Europea.