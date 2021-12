Entre ataques de derecha e izquierda, Kast y Boric cierran campaña en Chile

Santiago, 17 Dic 2021 (AFP) - El candidato presidencial izquierdista Gabriel Boric dijo el jueves al cerrar su campaña que su rival en el balotaje del domingo, José Antonio Kast, "sólo va a traer inestabilidad, más odio y violencia" a Chile."Somos los herederos de los que han luchado por hacer de Chile un país más justo y digno", afirmó Boric en un masivo acto.En el parque Almagro, a pocas cuadras del palacio presidencial de La Moneda, Boric cerró junto a unos 20.000 asistentes su campaña para la segunda vuelta, en que se enfrentará al ultraderechista José Antonio Kast, con un resultado muy estrecho, según anticipan sondeos.En la primera vuelta del 21 de noviembre, Kast se impuso con un 27,9% de los votos. Boric, que con 35 años alcanza la edad mínima para postular a la Presidencia, llegó en segundo lugar, con un 25,8% de los sufragios.Boric forma parte de la coalición Apruebo Dignidad, que reúne al Frente Amplio -del que él forma parte- y al Partido Comunista. En esta segunda vuelta, logró alinear detrás de su figura a todos los partidos desde el centro hacia la izquierda.Frente a sus adherentes, el candidato enumeró las principales promesas de cambio de su campaña y atacó el programa y la figura de su oponente."¿Alguien cree que una persona como él realmente podría traer orden para este país?. Sólo va a traer inestabilidad, más odio y violencia. Nuestro camino es otro", afirmó Boric en medio de una multitudinaria ovación."El programa de Kast es realmente preocupante. El programa de Kast es realmente violento; es violencia contra la mujer, es violencia contra los pueblos originarios, es violencia con las diversidades y es violento contra los derechos humanos de todas y todos", agregó el candidato.Boric prometió establecer las 40 horas de trabajo semanal (versus las actuales 45), impulsar un "desarrollo verde", crear 500.000 empleos para mujeres y un sistema nacional de cuidados. También un cambio sustantivo al sistema privado de pensiones y al de salud, para que nunca más haya discriminación entre ricos y pobres."Nuestro camino es la paz. Para reencontramos con Chile necesitamos de justicia social y no de violencia. No hay fórmula más clara para la inestabilidad que dejar todo como está, que en lo que en definitiva propone José Antonio Kast", dijo Boric, calificando a su oponente -que cerraba su campaña en un barrio acomodado en el este de Santiago- de heredero del pinochetismo."Vamos a hacer los cambios que Chile necesita pese a quienes se oponen, porque Chile lo viene reclamando desde hace muchos años", cerró el candidato.Exdirigente estudiantil, Boric saltó a la política a los 27 años, cuando se convirtió en diputado.Boric nació en la austral ciudad de Punta Arenas, 3.000 km al sur de Santiago, en el seno de una familia de clase media de bisabuelos croatas y catalanes. Es el mayor de tres hermanos y emigró a Santiago para estudiar derecho en la Universidad de Chile, pero aún no se ha titulado.pa/apg/gm