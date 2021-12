Dominicanos piden ayuda a López Obrador para repatriar cuerpos de familiares

Familiares de los migrantes fallecidos en un accidente de camión donde viajaban, acuden al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (México). EFE/Carlos López

Tuxtla Gutiérrez (México), 16 dic (EFE).- Dos familias de República Dominicana solicitaron este jueves al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador la entrega de los cuerpos de sus familiares que fallecieron tras la volcadura de un camión en el que viajaban escondidos, el pasado 9 de diciembre en el estado mexicano de Chiapas (sureste).

"Los trámites de repatriación son tediosos, suplicamos al presidente de México su ayuda, que nos entregue los cuerpos de nuestro familiares", dijo en entrevista con Efe Angela Ortiz, tía de Juniel Mordan y Juan Soto Castillo, fallecidos en el fatal accidente que hasta ahora suma 56 víctimas y un centenar de heridos.

"Somos dos familias de República Dominicana, venimos por los cuerpos, tenemos la solvencia para cubrir los gastos de repatriación" agregó la mujer.

Los familiares relataron que las autoridades mexicanas han intentado engañarlos y retrasar la entrega de los cuerpos de sus familiares, los cuales reconocieron por señas particulares y por sus huellas dactilares, pero el Gobierno mexicano exige una pruebas de ADN que posiblemente sena entregados dentro de un mes.

"Primero fue una odisea encontrar los cuerpos, llegamos a la Fiscalía General de la República (FGR) donde nos mantuvieron horas sin atendernos y después de pedirnos todos los requisitos y nosotros entregarlos ahora nos dicen que nos darán los cuerpos dentro de dos semanas o un mes por qué falta la prueba de ADN", explicó Angela.

Los denunciantes señalaron que no entienden la razón del Gobierno mexicano para retener los cuerpos o si es por la investigación para desmantelar la mafia de tráfico de personas en México.

"Los cuerpos no les dirán ya nada, están muertos, nos van entregar el cuerpo cuando ya esté marchito", expresó Iván Candelario, hermano de crianza de Rafelin Martínez Castillo, quien viajaba para reunirse con su familia en Estados Unidos.

Agregó que las autoridades le han dicho que los cuerpos serán entregados después de Navidad y Año Nuevo, situación con la que no están de acuerdo y por ello exigen la ayuda del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, para la liberación de los cuerpos.

"Nosotros no queremos ayuda del Gobierno mexicano, la única ayuda que queremos es que nos liberen el papeleo, nosotros nos vamos a encargar de los gastos, nosotros no queremos ser carga para el Gobierno de México, ni para el de República Dominicana", añadió.

Ambas familias son las primeras de República Dominicana que han arribado a Chiapas para reconocer a tres de 11 personas de aquel país que están en calidad de desaparecidos tras la tragedia ocurrida en el estado mexicano de Chiapas.

El miércoles, familiares de migrantes guatemaltecos acusaron que los procesos de repatriación de los 56 cuerpos sin vida de los migrantes centroamericanos que fallecieron en el accidente van "demasiado lentos".

Según datos oficiales, hasta el miércoles era 22 los cuerpos identificados de los 56 fallecidos en el accidente sucedido en el municipio de Chiapa de Corzo, todos de nacionalidad guatemalteca, pero a ningún familiar se le ha entregado el cuerpo y así será hasta que dé la orden el cónsul.

El proceso de identificación para los familiares consiste en entregar los papeles oficiales del difunto, dejar una muestra de sangre y esperar a que los llame el consulado.