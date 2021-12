Dinamarca clausurará actividades culturales y recreativas por la pandemia

EFE/EPA/Olafur Steinar Gestsson

Berlín, 17 dic (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, anunció este viernes nuevas restricciones para combatir la pandemia ante la expansión de la variante ómicron en el país y pidió al Parlamento que apruebe el cierre de las actividades culturales y recreativas.

Dinamarca ha registrado más de 500 hospitalizaciones y 11.194 nuevas infecciones por covid en las últimas 24 horas y bate un récord de contagios por quinto día consecutivo, anunció Frederiksen en una rueda de prensa en Copenhague.

Una quinta parte de los nuevos contagios corresponde a la variante ómicron, particularmente contagiosa, advirtió.

Frederiksen pidió a los ciudadanos limitar los contactos sociales y anunció la clausura de la mayor parte de espacios vinculados a actividades culturales y recreativas, aunque señaló que no habrá un cierre generalizado de la vida pública.

Las nuevas restricciones, que según se prevé serán aprobadas por el Folketing, el Parlamento danés, en la tarde del viernes, contemplan el cierre de cines, museos, teatros y eventos deportivos.

Tampoco funcionarán salas de conferencias, parques de atracciones, zoológicos o casinos, según explicó la primera ministra en la rueda de prensa.

Frederiksen subrayó la necesidad de proteger a los colectivos más vulnerables, como los ancianos, y anunció por ello que se multiplicará el número de test a que se somete el personal en residencias de la tercera edad.

La primera ministra señaló que no está previsto que cierren los colegios y que los niños regresarán a las clases tras las vacaciones navideñas el 5 de enero, tal y como estaba planificado.

El ministro de Sanidad, Magnus Heunicke, recomendó por su parte que los restaurantes cierren a partir de las 23 horas y que se prohíba la venta de alcohol de las 22 a las 05 horas.

"El objetivo no es que haya cero infecciones," explicó, "sino controlar la pandemia para que no bloquee por completo el sistema sanitario".

El director de la Agencia Nacional de Salud, Søren Brostrøm , advirtió de que la variante ómicron se está expandiendo "a la velocidad del relámpago" y que sería "irresponsable" no recomendar nuevas restricciones.

De acuerdo con una encuesta realizada por Megafon para el diario "Politiken" y publicada hoy, uno de cada dos daneses está a favor de nuevas restricciones y solo un 32 % piensa que el nivel actual es adecuado y suficiente. EFE

