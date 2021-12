Desconecta.- Un joven inglés devora 60 pasteles de carne en 30 minutos

17-12-2021 Un joven inglés devora 60 pasteles de carne en 30 minutos. Conocido en las redes sociales como KyleVFood, este joven inglés de 23 años se ha hecho popular tras devorar sin miramientos 60 pasteles de carne en poco más de media hora. SOCIEDAD YOUTUBE - VIDELO - @KYLEVFOOD



Autodefinido como amante de la comida y comedor profesional, Kyle Gibson tardó 32 minutos y 25 segundos en devorar dichos pasteles, logrando batir el récord personal que se había propuesto.



https://www.youtube.com/watch?v=5FDLLyb2o_I



"Me encantan los pasteles de carne y siempre los como en Navidad", afirmó el joven después de completar este sorprendente reto personal.Definitivamente, estas navidades comeré pasteles de carne, pero tal vez no 60", bromeó.



Este no es el único reto que ha logrado Gibson, a través de su canal de YouTube comparte con sus seguidores los diferentes platos gigantes que devora diariamente.