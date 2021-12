Coudet: “Nos sentimos cómodos jugando con espacio”

Eduardo "Chacho" Coudet aplaude a sus jugadores. EFE / Salvador Sas

Vigo, 17 dic (EFE).- El argentino Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del Celta de Vigo, estaba “muy contento” por la victoria de su equipo frente al Espanyol (3-1) en Balaídos, donde llevaban 81 días sin celebrar un triunfo.

“Cuando no ganamos me cuesta salir de casa, así que mañana saldré más tranquilo al supermercado.

El equipo se puso en ventaja, creo hicimos una muy buena primera parte. Llevábamos tanto tiempo sin ganar que el ímpetu nos llevó a lanzarnos y ellos tuvieron una ocasión clara en la primera parte para empatar pese a que casi no nos habían llegado”, analizó en rueda de prensa.

El técnico argentino reiteró que tiene “la sensación” de que su equipo “ha hecho más para tener más puntos”, sobre todo porque, a su entender, en Balaídos “casi ningún fue superior a nosotros y hasta hoy teníamos una victoria”.

“Nos gusta y nos sentimos cómodos jugando con espacios, y eso se da con el marcador a favor. Salió el partido que preparamos”, insistió Coudet, que dejó claro que en el vestuario nunca estuvieron preocupados a pesar de los resultados: “Nunca dejamos de creer”.