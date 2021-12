Coronavirus.- Irlanda anuncia un toque de queda para la hostelería, cines y teatros hasta el 30 de enero

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Irlanda ha anunciado este viernes un toque de queda para la hostelería, cines y teatros que, pese a las recomendaciones médicas, será finalmente a partir de las 20.00, en el marco de una nueva batería de medidas que estarán en vigor hasta el próximo 30 de enero para lidiar con el repunte de casos de coronavirus.



Las medidas, que entrarán a medianoche del domingo, también contemplan la limitación del aforo en bodas --a 100 personas--, mientras que el toque de queda también se ampliará a otros eventos que tengan lugar en espacios interiores, como actos culturales, de entretenimiento o deportivos. También afectará a lugares cerrados como cines y teatros.



Para los eventos que se celebren en lugares cerrados antes de las 20.00 horas, la asistencia también se limitará al 50 por ciento.



El primer ministro irlandés, Micheal Martin, ha indicado en una rueda de prensa este viernes que la propagación de la variante ómicron del coronavirus será diferente a cómo se ha desarrollado la pandemia hasta el momento, ya que está "explotando en toda Europa" y que "no hay solución milagrosa". Supone, por tanto, "una amenaza significativa", en palabras de Martin, y "es muy probable que haya infecciones muy superiores a las vistas hasta la fecha".



"Nada de esto es fácil, todos estamos agotados con la COVID-19", ha precisado el 'premier', informa 'Irish Independent', que recuerda que el Instituto de Salud Pública de Irlanda (Nphet, por sus siglas en inglés) había recomendado al Gobierno que el toque de queda se estableciera a las 17.00 horas.



"La noticia de esta noche será profundamente decepcionante para muchos, no es la noticia que quería traerles", ha proseguido Martin tras la reunión del gabinete que ha acordado las medidas, en las que se han aprobado las medidas propuestas por los líderes de las tres formaciones de la coalición de Gobierno.



Por otro lado, también se ha aprobado un cambio en las reglas sobre los contactos cercanos de un positivo que implica que los contactos de casos confirmados que no hayan recibido la vacuna de refuerzo tendrán que restringir sus movimientos durante 10 días, mientras que las que cuenten con una dosis de refuerzo solo tendrán que hacerlo durante cinco días.



Por último, el primer ministro ha insistido en su llamamiento a la población a que se vacunen, mientras que ha pedido precaución de cara a las fiestas navideñas. El Gobierno ya anunció a principios de mes nuevas restricciones para hacer frente a la expansión de ómicron, entre ellas el cierre de discotecas, restricciones de aforo y de horario en bares y restaurantes, en los que es necesario presentar un pase sanitario para poder acceder.



En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias han notificado más de 3.600 casos, para un total de 644.143 desde que arrancó la pandemia.