Ciudad de México mantiene contagios a la baja pese a presencia de ómicron

Fotografía de archivo de personal de salud preparando una dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Ciudad de México, 17 dic (EFE).- Ciudad de México mantiene una tendencia de contagios a la baja de covid-19 pese a la amenaza de la variante ómicron, señalaron este viernes autoridades capitalinas.

"Seguimos en número bajos", afirmó en conferencia de prensa Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la capital mexicana.

Aunque la tendencia a la baja es "ligerísima", el funcionario mencionó que no se han visto las mejorías que se registraron en las últimas semanas, en gran medida porque la pandemia se ha estabilizado en la entidad.

Precisó que en la zona metropolitana hubo un pequeño descenso de 19 hospitalizados, aunado a una reducción en Ciudad de México de 23 personas.

"Los ingresos hospitalarios continúan en mínimos históricos. Si bien, no es una pendiente tan clara, mantiene un descenso de unas cuatro semanas", dijo.

No obstante, matizó que en el caso de la positividad, sí se ha visto un ligero repunte al pasar de 2,1 % la semana anterior a 2,5 % en los últimos 7 días.

La Secretaria de Salud de la capital, Olivia López Arellano, reconoció que en la ciudad la variante delta de covid-19 es la que prevalece y precisó que hasta el momento solo se ha detectado un caso con variante ómicron, confirmado la semana pasada en una persona proveniente de Sudáfrica.

Mientras que hay otro caso en la zona metropolitana y reiteró que se siguen aplicando pruebas y monitoreos para detectar esta variante que se ha dispersado en otros países rápidamente.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a seguir cuidándose y a cumplir las medidas sanitarias para evitar un repunte.

En cuanto a la vacunación, los funcionarios destacaron que 30 % de los adultos mayores han recibido una dosis de refuerzo y esperan cerrar la próxima semana con al menos la mitad de los habitantes mayores de 60 años vacunados con una tercera dosis.

México suma hasta ahora poco más de 3,9 millones de contagios por coronavirus y 297.356 muertes debido a la covid-19.

Además, de sus 126 millones de habitantes, el 87 % ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna anticovid y 66,58 millones tienen ya su esquema completo de dos aplicaciones.