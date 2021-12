China.- La china Evergrande, declarada también en impago por S&P Global

30-08-2021 El presidente del Grupo Evergrande, Hui Ka Yan. POLITICA EVERGRANDE



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings ha declarado en "impago selectivo" a la promotora china Evergrande Group y a su filial financiera Tianji Holding después de que no hayan realizado los pagos de los cupones de sus pagarés senior en dólares y una vez expirados los períodos de gracia correspondientes.



De este modo, el gigante inmobiliario chino ya ha sido declarado en 'default' por dos de las principales agencias de calificación crediticia, después de que el pasado 9 de diciembre fuera Fitch Ratings la que rebajara la nota de Evergrande hasta una situación de "impago restringido" (RD) así como la de sus filiales, Hengda Real Estate Group y Tianji Holding.



S&P Global explicó que ha tomado esta decisión tras evaluar que las empresas no cumplieron con el pago de los cupones una vez superados los períodos de gracia correspondientes para realizarlos.



En concreto, el pasado 31 de octubre vencieron cupones vencen el 31 de octubre de 2021 por 14 millones de dólares en bonos de colocación privada emitidos por Evergrande, y el 6 de noviembre para los bonos de 83 millones de dólares estadounidenses garantizados por Tianji con vencimiento en 2022 y 2023.



Los bonos privados en dólares estadounidenses de 2022 fueron emitidos por Evergrande el 30 de abril de 2019, mientras que los bonos en dólares de 2022 y 2023 fueron emitidos en noviembre de 2018 por un vehículo de propósito especial de Tianji y están garantizados por esta filial.



"Evergrande, Tianji o el fideicomisario no han hecho ningún anuncio ni confirmación sobre el estado de los pagos del cupón. Sin embargo, informes generalizados en los medios de comunicación apuntan a la falta de pago de los cupones de Tianji, y consideramos que estos informes son convincentes", explicó la agencia.



"Además, creemos que Evergrande también ha incumplido con el cupón de los bonos privados en dólares de 2022 porque el pago vence aproximadamente al mismo tiempo. No creemos que sea posible que el grupo realice el pago de ese cupón si no puede realizar el pago de los bonos de Tianji", añadió.



Asimismo, S&P Global ha indicado que, a solicitud de la compañía china, retira todas sus calificaciones de Evergrande y sus filiales Hengda y Tianji.



Evergrande reconoció a principios de mes que no existen garantías de que pueda disponer de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones financieras. "A la luz del estado actual de liquidez del grupo, no hay garantía de que este cuente con fondos suficientes para continuar desempeñando sus obligaciones financieras", admitió la empresa en un comunicado.



Desde el pasado mes de septiembre, la compañía china ha estado revisando su estructura de capital y su posición de liquidez con la ayuda de sus asesores financieros y legales, evaluando todas las opciones estratégicas disponibles, y manteniendo un diálogo permanente con sus acreedores.



En este sentido, la empresa señaló que está adoptando una visión integral al evaluar su situación financiera, considerando los intereses de todas las partes interesadas, respetando los principios de equidad y legalidad, y anunció que planea comprometerse activamente con los acreedores extraterritoriales para "formular un plan de reestructuración viable de la deuda extraterritorial de la compañía para el beneficio de todas las partes interesadas".