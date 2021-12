Casa Real.- Sánchez insiste en que el Rey emérito debe dar "explicaciones" y niega consultas con Zarzuela sobre su regreso

17-12-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Bruselas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este viernes que en su opinión el Rey emérito debe dar "explicaciones" por sus actividades y ha asegurado que Casa Real no ha consultado al Gobierno en ningún momento sobre su eventual regreso a España. POLITICA POOL MONCLOA/BORJA PUIG DE LA BELLACASA



BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este viernes que en su opinión el Rey emérito debe dar "explicaciones" por sus actividades y ha asegurado que Casa Real no ha consultado al Gobierno en ningún momento sobre su eventual regreso a España.



"Creo que tiene que dar explicaciones", ha respondido tajante en rueda de prensa en Bruselas pasada la medianoche tras la cumbre europea, al ser preguntado si a la luz de los últimos acontecimientos en torno a Don Juan Carlos mantenía lo que dijo hace dos meses sobre este.



Entonces, Sánchez defendió que "sería conveniente que Juan Carlos I dijese efectivamente cuál es su opinión" sobre las "informaciones perturbadoras" en torno a su persona y que, subrayó el presidente del Gobierno, "al final socavan la confianza del pueblo español en todas las instituciones".



La Fiscalía General del Estado decidió el pasado 2 de diciembre prorrogar otros seis meses más las tres investigaciones que tiene abiertas en torno a Don Juan Carlos a la espera de una comisión rogatoria remitida a Suiza, si bien podrían cerrarse antes.



De hecho, fuentes judiciales ya confirmaron hace semanas que los fiscales que dirigen las pesquisas --el teniente fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, fallecido este miércoles, y el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón-- sopesan el archivo de las diligencias.



Los fiscales se inclinan por esta cuestión teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era inviolable --abdicó en 2014--, que otros habrían prescrito y que se da una falta de peso probatorio en otros, sumado a que se han dado dos regularizaciones fiscales por parte del emérito por una suma que ronda los 5 millones de euros.



La Fiscalía del Supremo está investigando a Don Juan Carlos por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte del Rey emérito y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.



Por otra parte, este lunes la Fiscalía de Ginebra decidió cerrar la causa abierta contra la examante del rey emérito Corinna Larsen y los gestores Arturo Fasana y Dante Canonica, entre otros, por la donación de 100 millones de dólares por parte de Arabia Saudí a Don Juan Carlos y que acabaron en la Fundación Lucum. El padre de Felipe VI no figuraba entre los investigados.



Ante estos acontecimientos, se han incrementado las especulaciones de que Don Juan Carlos podría regresar de forma inminente a España. El antiguo monarca ya ha hecho saber desde hace tiempo su deseo de volver, incluso por Navidad, pero por el momento no se prevé que esto ocurra.



El Gobierno, que ha venido manteniendo en todo momento que Don Juan Carlos es libre de regresar igual que lo fue de marcharse, ha evitado comentar si aceptaría ahora su vuelta. "No nos corresponde pronunciarnos en torno a esa decisión, le corresponde al Rey emérito", señaló este martes su portavoz, Isabel Rodríguez, asegurando que el Gobierno será "respetuoso con la decisión que se adopte en el seno de la Casa Real al respecto".



Por su parte, Sánchez ha negado categóricamente que Casa Real haya "consultado" con el Gobierno la posible vuelta en las próximas semanas a España del Rey emérito. "Son dos instituciones diferentes", ha recalcado, aunque hay "una extraordinaria coordinación, no se ha consultado", ha insistido.