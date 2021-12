Bukele dice que un opositor salvadoreño confirmó el patrocinio de EE.UU. a las marchas antigubernamentales

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la capital salvadoreña. EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 17 nov (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó este viernes en su cuenta de Twitter que un exdiputado opositor confirmó la supuesta financiación de Estados Unidos a las marchas contra su Gobierno.

"Férreo opositor, crítico del Gobierno, participante activo de las marchas (que subieron nuestra aprobación), miembro y exdiputado del FMLN e hijo del emblemático líder de izquierda, confirma que el Gobierno de Estados Unidos patrocina 'una parte' de las marchas", publicó el mandatario en sus redes sociales.

Bukele acompañó este mensaje en Twitter del fragmento de un video del exdiputado del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Schafik Hándal, sin dar contexto de su procedencia, el marco en el que dio la declaración y la duración total del mismo.

Hándal, que no se ha pronunciado en sus redes sobre el video de poco menos de minuto y medio y que tampoco aportó pruebas, afirma en el audiovisual que "sí, hay evidencia de que Estados Unidos, a través de la embajada, está metiendo mano" en las protestas y que se ha dicho en supuestas reuniones con veteranos de guerra.

Desde septiembre pasado, miles de salvadoreños han salido a las calles en varias ocasiones para protestar contra el presidente Bukele y lo que diversos sectores consideran una "deriva autoritaria".

"En estas marchas que se han venido dando hay de todos los sectores, desde la derecha hasta la izquierda. Ahí va todo. Y, de repente, aparecen estas convocatorias y con buses", añadió Hándal, quien cuestionó la fuente del dinero para el transporte.

Agregó que su partido "no lo tiene" porque está en una "gran crisis económica".

En otra publicación en Twitter, el presidente Bukele agregó que "después de las marchas: bajaron en sus propias encuestas. Subimos en las mismas encuestas. Se expuso el financiamiento de Estados Unidos. La gente se dio cuenta de lo que son (destruyen, bloquean ambulancias, abusan de la tercera edad, etc.). Sus líderes quedaron locos. Que fracaso".

La última protesta se dio el 12 de diciembre, en la que miles de salvadoreños se manifestaron nuevamente en contra de las "acciones dictatoriales" del presidente Bukele, la violación a los derechos humanos y a la Constitución, y la implementación de políticas que "no benefician al pueblo".

La nueva marcha, convocada principalmente en redes sociales, reunió a sociedad civil, miembros de sindicatos, exjueces, excombatientes de la Fuerza Armada y de la exguerrilla, lisiados de guerra y miembros de la comunidad LGTBI.

El Gobierno salvadoreño mantiene una tensa relación con Estados Unidos, que recientemente condenó "las acusaciones falsas" del presidente Bukele contra su homólogo estadounidense, Joe Biden, y otros responsables políticos.

Así lo expresó el máximo responsable del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols, en su cuenta de Twitter, donde rechazó las alegaciones de Bukele contra Biden y funcionarios estadounidenses, como la ex encargada de negocios en el país Jean Manes y su sucesor, Brendan O'Brien.

Bukele señaló el jueves de la semana pasada en esa misma red social que el Gobierno de EE.UU. "no acepta colaboración, amistad o alianza", después de que Washington sancionara a la jefa del gabinete del Ejecutivo, Carolina Recinos, por presunta corrupción en la gestión de la pandemia de la covid-19.

"Está claro que el Gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza. Es sometimiento absoluto, o nada", escribió Bukele.

El Departamento del Tesoro anunció, además, sanciones contra dos funcionarios salvadoreños por corrupción durante las "negociaciones secretas" del presidente con la "Mara Salvatrucha" (MS13).

Se trata de los directores de Centros Penales, Osiris Luna, y de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.