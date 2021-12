Bruselas estudia denunciar a China ante la OMC por su conflicto con Lituania

El puerto de Ningbo, en China, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Alex Plavevski

Bruselas, 17 dic (EFE).- La Comisión Europea estudia la posibilidad de denunciar a China ante la Organización Mundial del Comercio por la alerta de Lituania de que sus exportaciones a ese país no se despachan a través de la aduana y de que se están frenando sus solicitudes de importación.

"Por ahora estamos estudiando dar pasos en la OMC y una denuncia oficial", dijo la portavoz del Ejecutivo comunitario Dana Spinant.

De momento, Bruselas está recabando información para "saber qué está ocurriendo" y poder analizar así la "compatibilidad de las acciones de China en relación con la OMC", añadió la portavoz de Comercio de la Comisión, Miriam García.

Bruselas está en contacto con las autoridades lituanas para saber qué compañías "están teniendo dificultades", así como con responsables de China, a través de la delegación de la Unión Europea en el país asiático, explicó García.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se reunió además la pasada semana con el embajador de China ante la UE, Zhang Ming, con quien también ha conversado el vicepresidente de la Comisión y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis.

China decidió en noviembre rebajar el rango oficial del personal diplomático de Lituania en el país asiático al de encargado de negocios, como protesta por la apertura de una oficina de representación de Taiwán en Vilna.

Ante esa decisión Lituania decidió retirar a sus diplomáticos de China.

En los últimos años Lituania ha estrechado sus relaciones con Taiwán, pero no mantiene relaciones diplomáticas con Taipéi, sino con Pekín, desde 1991, poco después de lograr su independencia de la Unión Soviética.

Taiwán - donde en 1949 se retiró el ejército nacionalista chino tras la derrota contra las tropas comunistas en la guerra civil - se ha gobernado desde entonces de manera autónoma, aunque China reclama la soberanía de la isla, que considera una provincia rebelde para cuya reunificación no ha descartado el uso de la fuerza.