Bolivia.- La hija de la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez denuncia amenazas verbales

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La hija de la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, que maneja sus redes sociales, ha denunciado este jueves amenazas verbales a su madre en respuesta a la denuncia de agresión en la prisión de Miraflores y reconoce que se siente "asustada".



"Con estos desagradables acontecimientos me siento asustada, amenazada y amedrentada. Si algo nos pasara será estricta responsabilidad de Régimen Penitenciario y de la dirección del penal", señala la última parte de una segunda carta que publicó Áñez a través de su hija, según recoge el periódico 'El Deber'.



Su hija, Carolina, quien ha exigido en numerosas ocasiones la puesta en libertad de su madre, ha denunciado nuevas agresiones en la prisión de Miraflores: "Son policías los que fueron agredir a mi madre. El día de ayer nuevamente fue la directora de este penal (Miraflores) quien siguió agrediéndola verbalmente, exigiendo que se retracte de todo lo que denuncié porque si no iba a tomar represalias en contra de ella"



La Dirección General de Régimen Penitenciario de Bolivia ha negado este jueves que la expresidenta Jeanine Áñez haya sido agredida en la cárcel de Miraflores, ubicada en La Paz, tal y como ella aseguró.



En un comunicado publicado a través de Twitter, el Régimen Penitenciario boliviano ha explicado que ha recibido el informe de seguridad de la cárcel de Miraflores, tras lo que ha procedido a negar la presunta agresión "física" por parte de "personal policial".



"Ante esta publicación infundada y malintencionada, desmentimos categóricamente tal hecho", ha reiterado, antes de denunciar la "actitud" de Áñez, que "habría agredido verbalmente al personal policial tras haber intentado entregar información que la misma privada de libertad habría solicitado".



No obstante, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, ha informado este jueves que el personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) verificará el estado de salud de Áñez y ha anunciado que la expresidenta será trasladada del ambiente que se le habilitó para que trate sus problemas de salud.



"Buscaremos un nuevo espacio para que pueda pernoctar y pueda tener todas las condiciones materiales necesarias, para que se cumplan sus derechos constitucionales y humanos", ha explicado, según recoge el periódico 'La Razón'.



Los familiares de Áñez, que gestionan las redes sociales de la exmandataria, denunciaron que había sido agredida en la prisión, en la que permanece desde el 15 de marzo, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019.



La pasada semana, la Justicia boliviana rechazó una solicitud presentada por la defensa de Áñez para el cese de la detención preventiva.