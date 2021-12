Biden advierte que ómicron "se va a propagar mucho más rápidamente"

NotaBiden advierte que ómicron "se va a propagar mucho más rápidamente"Washington, 16 Dic 2021 (AFP) - El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió este jueves que la variante del coronavirus ómicron "se va a propagar mucho más rápidamente" en Estados Unidos y urgió a la población a vacunarse o a recibir la dosis de refuerzo."La única protección real es recibir la inyección", dijo, y pronosticó "un invierno de enfermedad grave y muerte" para los no vacunados. Biden reunió a los periodistas al final de una reunión sobre la pandemia para enviar un mensaje directamente a los estadounidenses. Hizo énfasis en la importancia de que las personas vacunadas reciban un refuerzo y que las que aún no se hayan vacunado reciban su primera dosis. Poco antes, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, había sugerido que la administración no tenía la intención de tomar medidas restrictivas específicas por el momento y que se centraría en cambio en la vacunación. "Las herramientas que tenemos, sabemos que están funcionando", indicó, y agregó: "Simplemente vamos a seguir avanzando (...) para vacunar y poner refuerzos a los estadounidenses". Los ministros de salud de los países del G7 pidieron el jueves la cooperación internacional frente a la variante ómicron, a la que llamaron la "mayor amenaza actual para la salud pública mundial". El brote vinculado a la nueva variante se ha extendido a nivel mundial y más países europeos están implementando restricciones de viaje. Estados Unidos, el país más afectado del mundo, actualmente tiene un promedio de 1.150 muertes por covid-19 diarias, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).aue/to/dw/ag/gm