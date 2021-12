Bárbara Rey tira de ironía ante las informaciones de que chantajeó al Rey Juan Carlos para silenciar su relación

02-09-2021 Bárbara Rey. MADRID, 17 (CHANCE) Bárbara Rey está de nuevo en el ojo del huracán mediático después de que el Senado haya aprobado este jueves su comparecencia en la Cámara Alta tras la petición de Compromis para que la vedette explique qué hay de cierto en las informaciones que apuntan a que habría cobrado cerca de 3 millones de euros de los fondos reservados del Gobierno a cambio de su silencio sobre su 'entrañable amistad' con el Rey Juan Carlos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Una noticia que saltó a los medios de comunicación el pasado mes de noviembre y sobre la que en su día le preguntamos a Bárbara que sin confirmar ni desmentir su presunto chantaje al Emérito sí tiró sin embargo de ironía para contestar a nuestras preguntas: "Es que como yo no he trabajado nunca en la vida ni valgo para nada me tienen que ayudar", aseguraba con una irónica sonrisa acompañada por su hija Sofía Cristo hace poco más de un mes.



"¿No hablan con él?" se preguntaba en referencia al antiguo director del CESID (actual CNI), Emilio Alonso Manglano, después de que se desvelase su implicación para callar a Bárbara a cambio de una importante cantidad económica por su silencio sobre su relación con Don Juan Carlos, del que presuntamente habría grabado vídeos en actitud comprometida en su domicilio.



Riendo con sarcasmo y asegurando que "mejor ni opino", la artista respondía con ironía ante los pagos del gobierno de Aznar en 1996 (casi 500 millones de las antiguas pesetas) para no desvelar sus encuentros íntimos con el monarca: "Es que yo como no he trabajado nunca en la vida ni valgo para nada me tienen que ayudar".



"¿Por qué no vas a hablar con esta gente que sabe tanto?* a mi me estás preguntando cosas que yo no sé. Esta gente que sabe tanto, que dice tanto y que cada uno dice una cosa, id a hablad con ellos que ellos son los que pueden informaros que lo saben todo. Son una gente muy preparada y muy culta", añadía Bárbara en el vídeo que os mostramos a continuación, sin aclarar a quién se refería con estas misteriosas palabras. ¡Dale al play y no te pierdas las últimas imágenes de la vedette antes de conocer su posible comparecencia en el Senado!