Baleares y Canarias lideran los descensos del PIB en 2020 y el PIB per cápita registra caída récord

Baleares y Canarias, dos de las comunidades autónomas más afectadas por la pandemia del Covid por la caída del turismo, fueron las regiones que más recortaron su PIB en el año 2020, con retrocesos del 21,7% y del 18,1%, respectivamente, según los datos de la Contabilidad Regional publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



El organismo ha difundido hoy estos datos tras incorporar a esta estadística regional la variación del PIB estimada para el conjunto de España en 2020 (-10,8%) publicada el pasado mes de septiembre.



De acuerdo con el INE, tras los retrocesos en las islas destacan también las caídas en Cataluña y Madrid, con descensos del PIB del 11,5% y del 11% en 2020, respectivamente. En el lado contrario, con las disminuciones menos acusadas, se sitúan Extremadura (-7,4%), Castilla-La Mancha (-7,9%) y Murcia (-8,3%).



Entre medias figuran País Vasco, con un descenso del PIB del 10,9%; Asturias (-10,2%); Comunidad Valenciana (-10,1%); Andalucía (-10%); Cantabria (-9,8%); La Rioja (-9,5%); Galicia, Ceuta y Melilla (-9,1% en los tres casos); Castilla y León (-8,7%); Navarra (-8,6%), y Aragón (-8,5%).



Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en 2020 caídas superiores a la registrada por la Unión Europea (UE-27), cuyo PIB retrocedió un 5,9%.



Las regiones con mayor peso en el PIB nacional en 2020 fueron Madrid (19,3%), Cataluña (19%), Andalucía (13,4%), Comunidad Valenciana (9,3%), País Vasco (5,9%) y Galicia (5,3%).



Entre 2010 y 2020 la economía española retrocedió una media del 0,1%. Madrid y Murcia, con avances del 0,4% en este periodo, fueron las comunidades donde más subió el PIB, mientras que Asturias y Canarias encabezan los descensos (-1% en ambos casos).



DESPLOME RÉCORD DEL PIB PER CÁPITA



Los datos del INE revelan además que la pandemia llevó al PIB per cápita a registrar en 2020 una caída récord, del 10,3%, nunca vista en la serie histórica. Además, no se experimentaba un retroceso de este indicador desde el año 2013, cuando bajó un 0,7%.



En concreto, el PIB per cápita se situó en 2020 en 23.693 euros, su valor más bajo desde 2015. Este dato contrasta con el de la Unión Europea, que alcanzó los 29.890 euros. Seis regiones superaron el registro medio nacional y sólo dos (Madrid y País Vasco) sobrepasaron el promedio europeo.



De hecho, Madrid registró el PIB per cápita más elevado en 2020, con 32.048 euros por habitante, un 35,3% superior a la media nacional, seguido de País Vasco (30.401 euros, un 28,3% más que el promedio) y Navarra (29.314 euros y un 23,7% mayor a la media).



En el otro extremo, con menor PIB per cápita, se situaron Canarias (17.448 euros por habitante, un 26,4% menos que el promedio nacional); Andalucía (17.747 euros, un 25,1% menos que la media) y la ciudad autónoma de Melilla (17.900 euros, un 24,5% por debajo del promedio de España).



Las comunidades autónomas donde más bajó el PIB per cápita en 2020 fueron Baleares (-22,7%), Canarias (-18,4%), Madrid (-11,1%), Cataluña (-10,9%) y País Vasco (-10,4%).



PAÍS VASCO, LA MAYOR RENTA DISPONIBLE BRUTA EN 2019



En esta misma Estadística, el INE publica los datos de la renta disponible bruta regional de los hogares correspondiente al año 2019, cuando aún no se había declarado la pandemia del Covid.



La renta disponible bruta por habitante en España alcanzó los 16.233 euros en 2019, con nueve comunidades por encima de esta cifra, especialmente País Vasco (20.958 euros), Madrid (20.274 euros) y Navarra (18.788 euros).



Los registros más bajos, por contra, se dieron en Melilla (12.641 por habitante); Extremadura (12.750 euros) y Andalucía (12.947 euros).