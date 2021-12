Argentina admite que rechazo del Presupuesto 2022 afecta sus negociaciones con el FMI

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, en una fotografía de archivo. EFE/ Juan Mabromata/POOL

Buenos Aires, 17 dic (EFE).- El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, endilgó a la oposición la responsabilidad de que el Presupuesto 2022 no fuera aprobado este viernes en la Cámara de Diputados, en tanto reconoció que "afecta las negociaciones" de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un nuevo acuerdo de deuda y anticipó que el Ejecutivo prorrogará el Presupuesto vigente para el año próximo.

En un hilo de su cuenta de Twitter, Guzmán explicó que la falta de aprobación del Presupuesto 2022 "significa rechazar la programación macroeconómica que viene siendo la base de las negociaciones con el FMI para refinanciar la deuda absurda y dañina" de 44.000 millones de dólares que "tomó el mismo espacio político que hoy “volteó” el presupuesto".

Y agregó que esa falta de aprobación "afecta las negociaciones" con el FMI.

Argentina negocia desde el año pasado refinanciar deudas derivadas del préstamo firmado durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), por el que se debe pagar, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares el próximo año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, compromisos que el Gobierno del presidente Alberto Fernández asegura que su país, con serios desequilibrios macroeconómicos, no está en condiciones de afrontar.

El texto proyectado por el Ejecutivo peronista con las cuentas del próximo año, que preveía un crecimiento del 4 % del producto interior bruto (PIB) y una inflación anual del 33 %, y que daba por hecho que el país cerraría un acuerdo con el FMI y no tendría que pagarle vencimientos de deuda en 2022, obtuvo 121 votos a favor, 132 en contra y una abstención.

Guzmán indicó que "la oposición decidió dejar a la Argentina sin presupuesto para el año 2022" y lo calificó de "una falta de responsabilidad colectiva que crea incertidumbres".

La falta de aprobación del Presupuesto para 2022, que fue debatido en una larguísima sesión, dejó en evidencia la debilidad del oficialismo en el Congreso tras su derrota en las legislativas de noviembre.

En tanto, el oficialismo recibió los cuestionamientos de la oposición principalmente nucleados en que la estimación de las variables macroeconómicas no tenían relación con la realidad, como por ejemplo una inflación descendente cuando en noviembre pasado alcanzó un 51,2 % interanual.

El funcionario señaló en su cuenta de Twitter que "la oposición buscó todo tipo de subterfugios para justificar su rechazo al presupuesto".

El ministro agregó que en el Congreso se respondió "las inquietudes formuladas", como que las proyecciones subestimaban los recursos para lo que "se propuso una solución transparente", que implicaba enviar enmienda para aprobar el destino de los mayores recursos si fuera necesario a mediados del año próximo.

Guzmán anticipó que el presidente Fernández hará uso de la ley 24.156 "para prorrogar el Presupuesto vigente" y "administrar los recursos de modo que el 2022 sea otro año de recuperación".