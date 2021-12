Antonio Orozco: "Mi hijo no se creía que estuviese nominado a los Premios Goya"

16-12-2021 Antonio Orozco, nominado al Goya a Mejor Canción Original EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Antonio Orozco es uno de los artistas más importantes de nuestro país y, a pesar de llevar en el mundo de la música más de dos décadas y de haber recibido numerosos reconocimientos por su carrera musical, se enfrenta a un nuevo e inesperado regalo, su primera nominación a los Goya. Y es que el gaditano opta al 'Cabezón' a Mejor Canción Original por el tema principal de la ópera prima de Secun de la Rosa, 'El Cover'.



Pletórico por esta nominación, Orozco no se ha perdido el encuentro de los candidatos a los galardones más importantes del cine español, donde coincidió con actores como Luis Tosar, actrices como Aitana Sánchez-Gijón o directores de la talla de Fernando León de Aranoa y, sin ocultar su ilusión, nos ha contado cómo afronta este reconocimiento a su carrera.



- CHANCE: Todavía no tenemos la estatua, pero bueno, puede ser.



- ANTONIO: Yo creo que cuando el cine español de alguna forma reconoce tu trabajo, aunque quede en lo más anecdótico, me parece que estar aquí rodeado de la gente del cine y la gente que trabaja en la música del cine que nos orientan muchas veces a todos, pues ya es un honor. Yo me siento afortunado por secundar a Secun de la Rosa, ha hecho una película extraordinaria, por la oportunidad de estar aquí y me alegro mucho de estar aquí. La verdad es que a todo el mundo le gustaría ganar un goya, pero somos cuatro, los otros tres tienen canciones absolutamente extraordinarias entonces cualquiera de ellos es digno ganador y si gana cualquiera, lo digo de corazón, me alegraré tanto o más si lo gana cualquier compañero aunque no sea yo.



- CH: Si fueras el ganador, ¿a quién se lo dedicarías?



- ANTONIO: A Secun de la Rosa porque creo que ha hecho un trabajo extraordinario, está siendo muy premiado por esta película y yo creo que él es un digno merecedor de todo lo que está pasando con su película.



- CH: Que manera más bonita de terminar el año, un año también difícil que hemos vivido todos, pero que manera más bonita de terminar así.



- ANTONIO: Especialmente la gente del cine lo ha pasado muy mal con el tema del covid en los rodajes. Ha sido un año muy duro, me acuerdo y me he acordado mucho de ellos, he vivido el rodaje en pleno covid y de verdad que me quito el sombrero por como han sabido afrontar todo esto y salir adelante. A veces las cosas se complican, ojalá no se compliquen tanto los rodajes y sobre todo mucho ánimo a la gente del cine, que nos sigan dando tan buenas películas.



- CH: ¿Qué te dice tu hijo? Al que ya considero yo un artista.



- ANTONIO: Pues mi hijo no se lo creía honestamente. Creo que quizás hoy cuando vea la noticia igual ya se lo cree. A mi hijo parece que la música le viene de serie y ojalá que eso perdure en el tiempo. La verdad que nunca ha sido impuesto, el niño es músico porque es músico y ese gen no se lo puedes poner a nadie y aunque hay mucho por hacer yo siempre trato de recordarle que lo más importante que puede hacer en la vida es ser el de siempre. Hasta día de hoy como no hace nada de lo que le dices y hace todo lo que no le digo, pues nada, yo le dejo hacer con mientras que sea noble y con humildad se puede conseguir.



- CH: Y que sea feliz sobre todo. ¿Qué le pedimos al 2022?



- ANTONIO: Por favor, mucha salud para el cine español, mucha salud y que los cineastas que trabajan en esta industria puedan tener la oportunidad de salir adelante.



- CH: Y que sigas triunfando con tanto éxito y mucha suerte y la próxima con la estatuilla.



- ANTONIO: Bueno, ojalá.