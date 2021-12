AMP.- Coronavirus.- Alemania rebasa los 6,7 millones de casos de coronavirus con cerca de 51.000 durante el último día

El ministro de Sanidad augura una quinta ola masiva de contagios a causa de la variante ómicron



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Alemania ha rebasado este viernes el umbral de los 6,7 millones de casos de coronavirus tras notificar cerca de 51.000 durante el último día, en el marco de un repunte de las cifras durante las últimas semanas en el país europeo.



El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han confirmado 50.968 positivos y 437 fallecidos, lo que eleva los totales a 6.721.375 y 107.639, respectivamente.



Asimismo, ha manifestado que la tasa de incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 331,8 casos por cada 100.000 habitantes, a la baja durante los últimos días, y ha apuntado que durante la última semana se han registrado 275.912 contagios.



Por otra parte, ha destacado que en estos momentos hay cerca de 947.300 casos activos y ha cifrado el número de personas recuperadas en unas 5.679.400, incluidas alrededor de 60.800 durante las últimas 24 horas.



El ministro de Sanidad de Alemania, Karl Lauterbach, ha advertido este mismo viernes de que la nueva variante ómicron del coronavirus desatará una quinta ola masiva de contagios en el país, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.



"Parto de la base de que la ola causada por ómicron, a la que nos estamos enfrentando y que no creo que podamos evitar, será un reto enorme para nuestros hospitales, nuestras unidades de cuidados intensivos pero también para la sociedad en su conjunto", ha manifestado.



"Tenemos que prepararnos para un reto que no hemos tenido antes en esta forma", ha instado Lauterbach, quien ha mencionado como ejemplo la situación en Reino Unido. Asímismo, ha argüido que, según expertos británicos con los que ha mantenido conversaciones, supera todo lo visto hasta ahora en la pandemia.



Lauterbach ha explicado que "incluso un curso (de la infección) algo más suave no supone ninguna diferencia", antes de aclarar que si bien que el número de muertes puede mantenerse bajo durante dos o tres semanas debido a que la gravedad puede ser menor, el crecimiento de las cifras de contagios anulará esa ventaja.



"Estamos en un momento clave de la pandemia", ha recalcado, al tiempo que ha pedido a los ciudadanos que se pongan la dosis de refuerzo. "Nos protegemos unos a otros", ha explicado, de cara a las festividades de Navidad.



Por último, ha defendido que todos deberían someterse a una prueba antes de reunirse, preferiblemente varias veces. En este sentido, Lauterbach ha subrayado la necesidad de tener mucha precaución, especialmente en el caso de las personas que no han recibido las vacunas de refuerzo.



Durante la jornada del miércoles, el personal sanitario de Alemania puso el alrededor de 1.496.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19, un récord inédito desde que arrancó la campaña de inmunización y que llega en plena expansión de la variante ómicron por toda Europa.



Las autoridades alemanas acordaron restringir el margen de maniobra social de las personas no vacunadas para contener la expansión del virus y dar un nuevo empujón a la vacunación. Ahora, más del 70 por ciento de la población ha completado la pauta, mientras que el 27,6 por ciento tiene ya la dosis de refuerzo.