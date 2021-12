América supera las 1.400 millones de vacunas aplicadas y otras claves

La vacunación ha avanzado en América hasta alcanzar los 1.410 millones de preparados inyectados, según los más recientes datos de la Organización Panamericana de la Salud. EFE/ Zipi

Bogotá, 17 dic (EFE).- América alcanzó las 1.410 millones de vacunas aplicadas desde que comenzó el proceso de inoculación en el continente, en donde, sin embargo, este año han aumentado los casos de coronavirus hasta sumar 98 millones este viernes.

Esta y otras noticias son las claves de la vacunación la presente semana en América:

1.- VACUNACIÓN AVANZA PERO EL VIRUS NO SE DETIENE

La vacunación ha avanzado en América hasta alcanzar los 1.410 millones de preparados inyectados, según los más recientes datos de la Organización Panamericana de la Salud.

El organismo internacional precisó que, a la fecha, 607 millones de personas han completado su esquema de vacunación.

En el continente, 693 millones de pobladores tienen actualmente una dosis y 570 millones han recibido las dos dosis de las diferentes vacunas autorizadas.

Además, 33 millones de personas fueron inoculadas con vacunas monodosis.

Aunque los números son alentadores, el virus parece no detenerse. Así queda demostrado al conocerse que hoy hay 98 millones de casos de covid-19 y 2,3 millones de muertos en esta región, y que el número de contagiados está aumentando nuevamente en Estados Unidos, Canadá, Panamá, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

2.- EE.UU. PREFIERE A PFIZER Y MODERNA, PERO...

Un comité asesor de los Centros de Control y Prevención (CDC, en inglés) cambió este jueves su recomendación de las vacunas contra la covid-19 para dejar claro que las dosis de Pfizer y de Moderna son preferibles sobre las de Johnson&Johnson (Janssen).

Los asesores apoyaron una recomendación en la que se señala que "las vacunas de ARN mensajero se prefieren a la vacuna de Janssen para los mayores de 18 años" tras escuchar nuevos datos que indican que un síndrome poco habitual de coágulos de sangre es más común entre las personas que han recibido recientemente esa inyección.

Sin embargo, este viernes Pfizer dijo que por el contrario sus vacunas de doble dosis no estaban resultando efectivas en los estudios realizados para niños con edades entre 2 y 5 años y que probará ahora añadir una tercera dosis para aumentar esa efectividad.

3.- POLÉMICA EN BRASIL POR INMUNIZACIÓN DE NIÑOS

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador sanitario) autorizó esta semana el uso de la vacuna del laboratorio Pfizer con niños de entre 5 y 11 años.

Pese al visto bueno del regulador, el Ministerio de Salud hasta ahora no ha anunciado cuándo comenzará a vacunarlos ni si tiene dosis suficientes de Pfizer para incluirlos en la campaña de inmunización o tendrá que adquirir más vacunas.

"No hay ningún relato adverso grave, de preocupación, ni relatos relacionados a casos muy graves o de mortalidad por el uso de la vacuna en comparación con el placebo", afirmó el gerente general de Medicinas y Productos Biológicos de Anvisa, Gustavo Mendes.

En respuesta, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, uno de los líderes mundiales más escépticos frente a la gravedad de la pandemia, arremetió este jueves contra los técnicos sanitarios que aprobaron dicha vacuna y pidió que sus nombres sean divulgados.

"Yo pedí, extraoficialmente, el nombre de las personas que aprobaron la vacuna para niños a partir de 5 anos, queremos divulgar el nombre de esas personas para que todo el mundo tome conocimiento de quiénes son esas personas y, obviamente, formen su juicio", declaró Bolsonaro.

Brasil, el segundo país con más muertes y el tercero con más contagios de covid-19 globalmente, acumula 22.204.941 casos y 617.395 decesos.

4.- SIGUEN LAS DONACIONES EN LATINOAMÉRICA

La cooperación entre los países latinoamericanos continúa para tratar de que aquellos de ingresos medios o bajos puedan vacunar al mayor número de personas.

De este modo, se conoció que Argentina donará un millón de vacunas AstraZenaca a Bolivia, una cantidad que la convierte en la mayor donación de dosis entre países de Suramérica desde que se declaró la pandemia.

Asimismo, el jueves el Ministerio de Salud Pública de Ecuador recibió un millón de vacunas de AstraZeneca donadas por el Gobierno de México a través de una iniciativa de cooperación solidaria conjunta con Argentina.

De acuerdo con el ministerio, hasta el momento en Ecuador se han aplicado 26,4 millones de vacunas, de las que 13,5 millones corresponden a primeras dosis, 12,1 millones a segundas aplicaciones y más de 750.000 a dosis de refuerzo.

5.- EN SURAMÉRICA HAY MÁS VACUNAS Y MÁS REACTIVACIÓN

Los Gobiernos de Colombia y Ecuador homologaron este viernes los certificados de vacunación, lo que permitirá una mejor movilidad luego de que abrieran el puente de Rumichaca, el principal paso entre los dos países, que estaba cerrado por la pandemia.

Los certificados, que se podrán leer con un código QR en cualquier dispositivo móvil, tendrán información básica de los ciudadanos como el nombre y apellidos del portador, las dosis de vacunas que les han sido aplicadas y los laboratorios de donde provienen los sueros.

También, una campaña contra la covid-19 en Bolivia recurrió a varios personajes de la Navidad para fomentar la vacunación de menores entre 5 y 11 años, algo que ni siquiera el "Grinch" pudo evitar por más que quiso ya que terminó recibiendo una de las dosis.

El hospital municipal de La Portada en La Paz habilitó este viernes el "consultorio de Papá Noel" tras una bien recibida convocatoria por redes sociales para llegar con juegos y la entrega de algunos obsequios a los menores de edad aptos para la vacunación.

El Gobierno dispuso desde la anterior semana la ampliación de la vacunación a niños entre los 5 y 11 años, una tarea que ha conseguido que se apliquen unas 73.384 dosis en el país justamente para esa población.