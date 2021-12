Alemania clasifica a Francia y Dinamarca como países de alto riesgo covid

EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND/Archivo

Berlín, 17 dic (EFE).- Alemania clasificó hoy a Francia y Dinamarca, entre otros países, como zonas de alto riesgo por covid debido a su elevado número de infecciones, lo que implica que a partir de este domingo los viajeros no inmunizados deberán guardar cuarentena.

Según anunció el Instituto de Virología Robert Koch (RKI), las nuevas zonas de alto riesgo incluyen Francia, Dinamarca, Andorra, Noruega y Líbano.

Las restricciones correspondientes entrarán en vigor a partir de la medianoche del sábado al domingo, lo que quiere decir que las personas procedentes de dichos países deberán guardar cuarentena de diez días en caso de no estar inmunizadas.

Dicha cuarentena se podrá acortar pasados cinco días con un test PCR negativo.

De la lista de países de alto riesgo desaparecen, por el contrario, Albania, Bulgaria, Estonia, Letonia, Macedonia del Norte y Moldavia.

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores alemán, se considerará inmunizados a aquellos que hayan recibido dos dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca, pasados siete días, o los que estén vacunados con Johnson & Johnson, pasadas cuatro semanas.

También entran en esta categoría quienes hayan recibido una única dosis y hayan superado la enfermedad, siete días después de recibir el pinchazo.

La clasificación como países de alto riesgo implica también que el Ministerio de Exteriores alemán desaconseja los viajes turísticos y todos los desplazamientos que no sean esenciales.