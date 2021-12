Agüero no se ha retirado por culpa de la vacuna de la covid-19

El delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero (i) junto al entrenador del Mánchester City, Pep Guardiola (c)y el director deportivo del Mánchester City (d) durante la rueda de prensa del pasado miércoles. EFE/Andreu Dalmau

Madrid, 17 dic (EFE).- La arritmia cardíaca que obligó a retirarse al ahora exdelantero del Fútbol Club Barcelona Sergio ‘Kun’ Agüero no ha sido provocada por la vacuna contra la covid-19, como afirman mensajes engañosos difundidos en las redes sociales.

Publicaciones y mensajes, compartidos principalmente en redes sociales, afirman que la afección cardíaca que padece el argentino es consecuencia de haberse inmunizado contra el coronavirus.

En concreto, el periodista Enrique de Diego, defensor de teorías antivacunas, dirigió una carta al futbolista en la que le acusaba de no admitir públicamente que su retirada se debía a que se había vacunado y de “promocionar ese veneno de muerte”.

Otro mensaje viralizado en Twitter lamenta que otro futbolista profesional tenga que "abandonar su carrera" por vacunarse, en alusión al jugador del Manchester United Victor Lindelof, quien el pasado fin de semana tuvo que retirarse del terreno de juego tras sufrir "un fuerte dolor en el pecho", dijo el club de la Premier League.

HECHOS: El ‘Kun’ Agüero no se ha retirado porque la vacuna de la covid-19 le haya causado una arritmia cardíaca, como confirmó su cardiólogo. De hecho, el exjugador de los azulgranas ya había sufrido problemas del corazón en el pasado.

Sergio Agüero anunció este miércoles que se apartaba definitivamente del fútbol profesional debido a esta dolencia cardíaca, que se manifestó el 30 de octubre en un partido con el FC Barcelona, su último equipo, y le obligó a abandonar el campo de juego.

La arritmia es un trastorno de la frecuencia cardíaca o del ritmo cardíaco, que puede llevar al corazón a latir demasiado rápido (taquicardia), demasiado lento (bradicardia) o de manera irregular.

Una vez se conoció que Agüero sufría esta dolencia comenzaron a aflorar mensajes en España y Latinoamérica que sostenían que el origen de su problema de salud estaba relacionado con la vacunación.

Sin embargo, su cardiólogo, Roberto Peidró, ha desmentido que la arritmia que sufrió el delantero esté relacionada con el coronavirus o con la vacuna.

"La covid no tuvo nada que ver. La vacuna de la covid tampoco tuvo nada que ver", sentenció en una entrevista con una radio local argentina Peidró.

El médico explicó que, “después de varios estudios”, se encontró una zona en el corazón de Agüero con una pequeña cicatriz. “Esa zona hace como un cortocircuito" y provoca esas arritmias, detalló.

Peidró, que empezó a tratar a Agüero en 2004, cuando jugaba en el Independiente de Argentina, apuntó que ya entonces tuvo una dolencia similar, aunque en aquel momento “era más benigna”.

Tras este nuevo episodio y los posteriores estudios, los médicos consideran que el argentino “no debería hacer un deporte de alto rendimiento que implique un estrés físico y mental” durante varias horas al día.

DEPORTISTAS ENFERMOS, EN EL PUNTO DE MIRA DE LOS NEGACIONISTAS

No es la primera vez que mensajes y publicaciones vinculan las vacunas contra la covid-19 con problemas cardíacos o desvanecimientos de deportistas de élite.

Durante la Eurocopa celebrada este año, se viralizó que el paro cardíaco del futbolista danés Christian Eriksen, quien perdió el conocimiento durante el partido entre Dinamarca y Finlandia, fue causado por un antiviral. Esta información fue desmentida, entre otras razones, porque el jugador ni siquiera estaba vacunado.

Además, la arritmia cardíaca no figura entre los efectos adversos reconocidos de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamento.

Por tanto, no es cierto que los problemas de corazón que han obligado a Agüero a dejar el fútbol hayan sido causados por la vacuna.