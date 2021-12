ACTUALIZA 1-Diputados de Argentina rechazan proyecto de ley presupuesto 2022

(Agrega citas, información)

BUENOS AIRES, 17 dic (Reuters) - La Cámara de Diputados de Argentina rechazó el viernes el proyecto de ley de presupuesto 2022 enviado por el Gobierno del presidente Alberto Fernández, un paso clave en la negociación que lleva adelante el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras un largo debate, 132 diputados rechazaron el proyecto, mientras que 121 votaron a favor y uno se abstuvo. Previamente, el oficialismo fracasó en devolver el presupuesto a comisión para buscar ajustes técnicos que reclama la oposición.

Fernández ahora deberá decidir si prorroga por decreto el presupuesto 2021, mientras el Gobierno busca renegociar con el FMI una deuda por unos 45.000 millones de dólares.

"Lamentablemente no hay presupuesto", dijo el diputado del oficialismo Hugo Yasky. "No hubo voluntad de posibilitar que en Argentina exista un presupuesto en una situación muy difícil, en medio de la pandemia, tratando de remontar la crisis económica que dejó el anterior Gobierno, un FMI que espera una señal y esta no es la mejor", agregó.

La oposición sostuvo que los presupuestos macroeconómicos que contenía el proyecto no eran creíbles.

"No tienen presupuesto porque el Gobierno no trajo nunca un presupuesto, trajo un dibujo", sostuvo el diputado de la oposición Mario Negri.

Según el proyecto de ley, el Gobierno estimaba una tasa de inflación del 33% en 2022, desde algo más del 50% en 2021, un crecimiento de la economía del 4% y un déficit fiscal primario de 3,3% del PIB, desde un rojo fiscal primario del 6,5% registrado en 2020.

(Reporte de Eliana Raszewski; Editado por Walter Bianchi y Jorge Otaola)