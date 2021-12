A Vegas le ilusiona más un Mundial con Chile que el Mundialito con Monterrey

Fotografía de archivo del futbolista chileno, Sebastian Vegas. EFE/Miguel Sierra

Monterrey (México), 17 dic (EFE).- El chileno Sebastián Vegas, defensa del Monterrey del fútbol mexicano, aceptó este viernes estar emocionado por ir al Mundial de Clubes con su equipo, pero antes está el acudir a su selección para buscar ir a la Copa del Mundo.

"Me estoy preparando para el Mundial de Clubes, pero también para competir con mi selección, porque con la Roja nos jugamos ir a un Mundial que es el máximo orgullo para un país y yo estoy preparado para ayudar a cumplir ese sueño", confesó el zaguero.

El Monterrey, como campeón de la Concacaf, clasificó al Mundial de Clubes de 2022 en el que arrancará su participación el 6 de febrero ante el Al-Ahly Sporting de la primera división del fútbol egipcio.

Vegas es titular en los Rayados dirigidos por Javier Aguirre, equipo que está preocupado por la cercanía de fechas del Mundialito con la eliminatoria de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022, donde el defensor es habitual en las convocatorias de su país.

La selección chilena; que marcha sexto en la Conmebol con 16 puntos, está a uno de Colombia y Perú, cuarto y quinto respectivamente; tiene programados juegos ante Argentina, el 27 de enero, y contra Bolivia el 1 de febrero.

Vegas reconoció la importancia de la competencia de clubes donde también participará el Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores de América y el Chelsea, monarca de la Champions League, pero ponderó la motivación de ir a selección.

"Ir a la selección nacional es siempre un privilegio y siempre voy a estar dispuesto a ir con ella porque para mí es un orgullo y me motiva para que cada que vuelva a Rayados pueda dar el 100 %", argumentó.

Sebastián Vegas también habló de la posibilidad que tiene el Monterrey de ganar el Mundial de Clubes cuando aparecen como favoritos el Chelsea y Palmeiras.

"Nosotros somos lo que competimos y nos sentimos con las mismas armas y posibilidades. Nuestra mente ganadora nos puede llevar a conseguir ese sueño anhelado. Lo podemos lograr y si nosotros lo tenemos claro no importa si piensan que somos favoritos o no".