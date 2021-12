114-105: Durant pone orden y permite que los Nets se impongan a los 76ers

El alero de los Nets Kevin Durant (i) lanza sobre el defensor de los 76ers Danny Green (c). EFE / EPA / JASON SZENES SHUTTERSTOCK OUT

Redacción deporte, 16 dic (EFE).- Con sólo nueve jugadores disponibles, los Nets doblegaron a los 76ers por 114-105 y afianzan su posición como líderes de la Conferencia Este en un partido en el que Kevin Durant volvió a demostrar su capacidad para liderar y poner orden en el equipo de Brooklyn en los momentos clave.

Durant terminó el partido como el máximo anotador y al borde de un nuevo triple doble con 34 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias y 1 tapón. KD sólo anotó 2 triples (de 3 intentos) pero el último, lanzado a 1.46 minutos del final del partido cuando el marcador reflejaba un empate a 103-103, fue esencial para la victoria de los Nets.

Durant anotó el triple y además un tiro libre adicional al recibir una personal de su defensor, Tobias Harris, lo que convirtió el tiro de KD en una jugada de 4 puntos que alejó a los de Brooklyn en el marcador 107-103.

Los 76ers no pudieron recuperarse y permitieron que los Nets se hiciesen con su cuarta victoria consecutiva.

Joel Embiid, el pívot de los 76ers, hizo un total de 32 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias y 1 robo de balón mientras que su compañero Seth Curry colocó en su casillero 29 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 1 robo.

Los Nets ya salieron victoriosos el martes contra los Raptors con el mismo banquillo mermado por las bajas, con la ausencia de jugadores básicos en el esquema de Steve Nash, el entrenador de Brooklyn, como James Harden, LaMarcus Aldridge y DeAndre' Bembry además de cuatro reservas.

Y como explicó el propio Durant, quizás los 76ers llegaron a Brooklyn confiados que el partido sería fácil por las numerosas ausencias entre los locales.

GOLPE INICIAL A LOS 76ERS

"Parece que llegaron demasiado relajados al ver que sólo teníamos 9 jugadores.Así que les dimos en la boca desde un principio", resumió KD nada más acabar el partido.

Efectivamente, los 76ers demostraron cierta desidia en la primera parte del encuentro. Tras unos intercambios de golpes iniciales en los que durante 2 minutos nadie falló una canasta, y los de Filadelfia anotaron los tres triples consecutivos que lanzaron, el marcador se empezó a decantar hacia el lado de los locales.

Con un 17-15 tras 5 minutos de partido, Nash solicitó un tiempo muerto y reorientó a sus jugadores. El pívot Blake Griffin aumentó su presión defensiva sobre Embiid lo que permitió unas mejores marcas en los hombres exteriores, especialmente sobre Curry.

Tres minutos después, los Nets habían hecho un parcial de 11-4 y se habían alejado 11 puntos en el marcador, 28-17, margen que aumentó a 14, 39-25, al final del primer cuarto.

Para entonces Durant ya tenía 10 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias en su haber, más puntos que los conseguidos por Embiid (4 puntos) y Curry (5) de forma combinada.

En el segundo cuarto, los Nets siguieron aumentando su ventaja ante unos 76ers que no terminaban por ajustar su defensa ni a mover bien el balón en ataque. Aun así, Embiid anotó 10 puntos en el periodo pero su esfuerzo no fue suficiente para que al llegar el descanso la ventaja de los de Brooklyn se situase en 18 puntos, 66-48.

LOS 76ERS SE ENTONAN EN LA SEGUNDA MITAD

A la vuelta del descanso, los 76ers se tomaron el partido más en serio. Curry y Embiid empezaron a trabajar mejor en ataque y durante los cuatro primeros minutos del tercer cuarto fueron los responsables a partes iguales de 14 de los 16 puntos que hicieron los de Filadelfia.

En esos 4 minutos, los 76ers consiguieron un parcial de 5-17 que recortó la ventaja de los Nets a 8 puntos, 71-63.

La recuperación de los 76ers habría sido más rápida sino hubiese sido por los 6 puntos consecutivos que Durant consiguió en ese cuarto, que terminó con un 85-79 en el marcador.

En los últimos 12 minutos del partido, la presión de los 76ers provocó una sucesión de errores en los Nets, incluidas 5 pérdidas de balón, que permitieron a los de Filadelfia empatar en dos ocasiones, primero 101-101 y después 103-103.

En ambas ocasiones, Durant asumió la responsabilidad de poner orden a su equipo y dar tranquilidad en los instante finales con un triple más un tiro libre que colocó una ventaja de 4 puntos en el marcador a favor de los de Brooklyn.

Ni Curry ni Embiid pudieron aguantar el embate de KD lo que permitió a los Nets a ampliar su ventaja a 9 puntos con el resultado final de 114-105.