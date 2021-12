VÍDEO: Almeida confirma que Calviño llamó "desequilibrado" a Casado y le responde que las que lo están son "sus cuentas"

15-12-2021 (I-D) El presidente del PP, Pablo Casado; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; el rey Felipe VI; el presidente de CEAJE, Fermín Albaladejo y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el acto de entrega del XVIII Premio Nacional Joven Empresario, en el Auditorio Banco Santander, a 15 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). El galardón, dirigido a empresarios menores de 41 años, valora a los jóvenes españoles que hayan logrado crear una empresa fuerte y competitiva, capaz de generar empleo y contribuir a la riqueza del país.? Esta edición coincide con la celebración del 30º aniversario de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE). POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



MADRID, 16 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, llamó ayer "desequilibrado" al presidente de los 'populares' durante unos premios organizados por la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios donde también asistió el Rey Felipe VI.



"Fue la expresión, tengo que confirmarlo (...) Pasó por delante de mí Nadia Calviño sin pararse, simplemente me dijo: Tu jefe es un desequilibrado", ha respondido a los medios de comunicación durante la reapertura de la Venta del Batán.



Al hilo, ha indicado que no le dio tiempo a responder porque la vicepresidenta no se paró y que él se giró a Pablo Casado para preguntar "qué había pasado".



Entiende el portavoz del PP que lo que "tiene que preocupar" a los españoles es el "desequilibrio verdadero" es de las cuentas del Ejecutivo central.



"No es que una vicepresidenta se permita decir eso al jefe de le oposición, que es muy grave, sino que el problema es que las cuentas de Calviño están desequilibrado y lo sabe todo el mundo incluida Nadia Calviño", ha reprochado el alcalde de Madrid.



