Tasa positivos de covid-19 en Puerto Rico se duplica en un día de 3,5 a 7,6

Un hombre recibe la vacuna contra la covid-19 en el Coliseo Pedrín Zorrilla, en San Juan (Puerto Rico), en una fotografía de archivo. EFE/Thais Llorca

San Juan, 16 dic (EFE).- La tasa de casos positivos por la covid-19 en Puerto Rico se duplicó del miércoles a este jueves de 3,5 a 7,6 %, lo que provocó que el multitudinario evento Miss Mundo 2021 se cancelara, informaron fuentes oficiales del Departamento de Salud (DS) local.

"No entremos en pánico", afirmó en rueda de prensa el titular del DS, Carlos Mellado.

Por ello, Mellado aseguró que el DS cuenta con las herramientas para paliar los casos positivos, como un Sistema de Rastreo "sumamente efectivo", la vacuna contra la covid-19 y la tercera dosis de la vacuna.

"La gente tiene que entender que tienen que ponerse la tercera dosis. Es parte del proceso. No debería ser opcional, sino que todo el mundo entienda que se la debe poner", recalcó.

Según detalla el portal de estadísticas del DS, el 88,3 % de las personas aptas (de 5 años o más) en Puerto Rico cuentan con al menos una dosis de la vacuna, y el 79 % ya cuenta con las primeras dos dosis.

Por su parte, la principal oficial de epidemiología del DS, Melissa Marzán, dijo el miércoles que al momento el nivel de transmisión había aumentado de 2 % a 3,5%, pero este jueves se duplicó a 7,6.

"Hemos visto el aumento sostenido de casos", indicó.

El aumento de los casos positivos por la covid-19 se da casi una semana después de que Bad Bunny ofreciera el primero de dos sendos conciertos multitudinarios en el estadio Hiram Bithorn en San Juan, provocando aglomeración, que la mayoría de los asistentes no usaran sus mascarillas y no respetaran el distanciamiento físico.

Solo personas vacunadas con ambas dosis podían asistir al concierto.

"En este momento hay un alza. Mucho está relacionado con los eventos multitudinarios", aseguró.

Y ante el miedo de haberse contagiado en el espectáculo, unas 1.500 personas acudieron este jueves al mismo estadio a hacerse la prueba de antígenos.

De ese total, 90 personas dieron positivo, para un 6 %.

Estos casos, igualmente, podrían provocar que más personas se contagien con la variante ómicron, la cual al momento tres personas en la isla han dado positivo, según se informó en la rueda de prensa.

La segunda y tercera persona contagiada son mujeres, una de entre los 40 y 49 años con las dos dosis de la vacuna, y otra de en el renglón de entre 50 y 59 años, pero sin vacunar.

Ambas mujeres tienen historial de viaje, indicó Marzán.

Dicha variante es más contagiosa, aseguró Mellado.

El DS, a su vez, analizará 49 muestras de interés que podrían dar positivas a ómicron.

"Si los jóvenes tienen la variante, me preocupan los abuelitos y vecinos, y por eso exhortamos la tercera dosis. Necesitamos que todo el mundo se ponga la dosis", enfatizó el titular de Salud.

"Estamos en tiempo de actividades (navideñas). La exhortación es que se pongan la tercera dosis. Y si va a tener una actividad, que se haga la prueba antes y después. Por prueba no vamos a fallar. Vamos a tener pruebas", dijo.

Ante el miedo de que la tasa de positivos continúe en aumento, Mellado rechazó la idea de que el Gobierno regrese al confinamiento de la población.

"Claro que no. Vamos a ver qué pasa en estas próximas dos semanas", dijo.

Mellado, a su vez, aseguró que la covid-19 llegó para quedarse, por lo que aseguró que todos los años la población se tendrá que vacunar contra el virus, tal y como se exhorta hacer contra la influenza.

"Esta es la realidad que tenemos. Tenemos covid, tenemos variantes y las variantes surgen por gente que no ha sido vacunada", indicó.