Sevilla-Atlético para acercarse al líder Real Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, durante un partido. EFE/José Manuel Vidal.

Madrid, 16 dic (EFE).- LaLiga española apura el tramo final de la primera vuelta con la penúltima jornada de esta, en la que el liderato y el descenso se encontrarán en la visita del Cádiz al Bernabéu, alterada por los casos de covid-19 entre los blancos, y en la que el segundo puesto se jugará en los duelos Sevilla-Atlético y Athletic-Betis.

La competición se reanuda después de otra ronda de la Copa del Rey, que ha dejado fuera a dos equipos de Primera como el Alavés y el Levante, y con desgaste excesivo para el Sevilla y el Elche, a expensas de completar todos sus enfrentamientos este jueves.

Anoche, el equipo de Julen Lopetegui llegó a los penaltis para deshacerse del Andratx balear, de Segunda RFEF, y los alicantinos estaban abocados a la prórroga frente al Unionistas Salamanca, que solo evitó gracias a una errónea cesión de un jugador al portero del equipo de Primera RFEF.

El Real Madrid, reforzado por su triunfo en el derbi sobre el Atlético, conservará el liderato al margen de su resultado ante el Cádiz, ya que aventaja en 8 puntos al Sevilla, en 9 al Betis y en 13 al Atlético de Madrid, aunque sevillanos y atléticos tienen un partido menos, igual que el Barcelona, ubicado un uno octavo puesto que suele serle ajeno, a 18 puntos.

La tranquilidad del equipo de Carlo Ancelotti, exento todavía de esta fase copera, se ha visto perturbada en las últimas horas por los positivos de Marcelo y Luka Modric, y el club espera que se queden como casos aislados, bajas seguras ante el Cádiz y en el adelantado duelo contra el Athletic Club en unos días.

Pese a la amplia ventaja blanca, Sevilla y Betis son los que marcan el paso al líder y tienen en esta jornada otra ocasión de reivindicarse contra rivales de peso, después de solventar con éxito sus últimos choques, en San Mamés el equipo de Julen Lopetegui y, ante la Real Sociedad y con un 4-0, el de Manuel Pellegrini.

El Sevilla, que es el que menos tantos ha encajado (11), tendrá que recuperarse del desgaste de la Copa y hacer recuento de disponibles por lo problemas físicos en muchos de sus hombres, con la baja pos sanción de Fernando, para recibir al Atllético.

El equipo del argentino Diego Pablo Simeone tendrá en el Sánchez Pizjuán la baja sensible del delantero francés Antoine Griezmann, que salió del Bernabéu con problemas en un muslo y se perderá el choque y previsiblemente el siguiente con el Granada.

El Betis viajará a Bilbao en dinámica positiva. El equipo del chileno Manuel Pellegrini enlazó la jornada pasada su cuarto triunfo seguido frente a la Real Sociedad y tendrá enfrente un rival como el Athletic,

Pendiente de los resultados de estos duelos, la Real Sociedad, con los mismos puntos que el Atlético (29), defenderá su posición en puestos europeos contra el Villarreal, que necesita un triunfo en San Sebastián para evitar terminar la primera vuelta sin ganar a domicilio, aunque la semana pasada se deshizo del Rayo (2-0) y anoche goleó (1-7) al Sanluqueño.

Con todo su afán por seguir en puestos de Europa, el Rayo Vallecano volverá a Vallecas para recibir al Alavés, una de las víctimas de la Copa que ronda la zona peligrosa y está a dos puntos del descenso, aunque salvó un duro duelo directo por evitar el descenso con el Getafe y con Joselu en racha ante la puerta rival (8 goles).

El Rayo no ha perdido aún en su casa y suma las mejores cifras de la temporada -17 goles a favor y 3 en contra-.

En aproximación a Europa, el Valencia jugará en casa del Levante, otro daminificado de la Copa en los penaltis y último de la tabla, que sigue sin ganar. Llega al derbi con bajas por sanción de Mickael Malsa y Francisco Javier Hidalgo 'Son', el alemán Mustafi por lesión y el positivo del serbio Nemanja Radoja.

El cuadro de José Bordalás acumula siete encuentros sin perder, seis en Liga, y el Levante está 4 puntos (8) del penúltimo, Getafe, a 5 del antepenúltimo, Cádiz, y a 7 de la salvación que marca el Alavés.

El Barçelona regresará al Camp Nou en busca de una victoria que no puede aplazar más, después de dejarse dos puntos en su visita a Osasuna y de haber ganado solo seis encuentros. Su rival será el Elche, un equipo que merodea sin querer la zona roja y que solo ha ganado un partido fuera de su casa.

Celta y Epanyol medirán fuerzas en Balaídos, donde los gallegos no pueden presumir de efectividad porque solo han ganado una vez esta temporada. Tampoco el equipo de Vicente Moreno tiene buenos resultados a domicilio porque aún no ha ganado, pero aventaja en 6 puntos a los del argentino Eduardo "Chacho" Coudet.

Granada-Mallorca y Getafe-Osasuna completarán el programa en otro momento decisivo para los de Quique Sánchez Flores y sus aspiraciones de permanencia. El punto sumado en Vitoria no fue suficiente para salir del descenso y el conjunto navarro tiene buena renta a domicilio con 4 victorias y 2 empates en 8 encuentros.

El Granada de Robert Moreno, que salvó un punto en el último suspiro en Cádiz, buscará ante su público su tercera victoria ante el once de Luis García Plaza, que también viene de empatar con el Celta aunque aventaja en 4 puntos a los andaluces, importantes para distinguir la zona de confort de la intranquilidad en la clasificación.

== LaLiga (Jornada 18). GMT: -1 hora

. Viernes 17-dic

21.00 Celta-Espanyol

. Sábado 18-dic

14.00 Rayo Vallecnao-Alavés

16.15 Real Sociedad-Villarreal

18.30 Barcelona-Elche

21.00 Sevilla-Atletico de Madrid

. Domingo 19-dic

14.00 Granada-Mallorca

16.15 Athletic Club-Betis

18.30 Getafe-Osasuna

21.00 Real Madrid-Cádiz

. Lunes 20-dic

21.00 Levante-Valencia.