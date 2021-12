Sara Sálamo pide medidas contra los ataques que muchos rostros conocidos como ella reciben a diario en redes sociales

15-12-2021 Sara Sálamo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Compaginando los estudios de dirección de cine con su carrera de actriz y la crianza de los dos pequeños que tiene fruto de su relación con Isco Alarcón - Theo, de dos años, y Piero, que pronto cumplirá uno - Sara Sálamo ha sumado un nuevo compriso a su ajetreado día a día y demostrando que es una verdadera todoterreno, ha amadrinado la nueva tienda de Dockers en Madrid con otro guapo del panorama interpretativo como es Álex González.



Siempre reivindicativa con causas como su lucha contra el maltrato animal o la violencia de género, su sinceridad en redes sociales le ha valido convertirse en el objetivo principal de los ataques de demasiados haters que, desde su físico a su relación con un futbolista del Real Madrid como es Isco - la han incluso culpado del mal momento de juego del malagueño - han cargado contra ella en más ocasiones de las que le gusta recordar.



Por eso, tras la muerte de Verónica Forqué - que sufrió burlas, memes y durísimas críticas en redes sociales a raíz de su reciente participación en 'Masterchef Celebrity' - Sara ha alzado la voz para que no vuelva a suceder una desgracia similar: "Es importante destacar el tema de salud mental y, sobre todo, de las redes sociales, que no quede impune que puedas acosar, vejar a cualquier persona sin ningún tipo de repercusión". "Un poquito cuidarnos entre nosotros que no es tan difícil y que creo que nos mejoraría mucho como sociedad" ha añadido.



Y es que la actriz ha vivido en sus carnes demasiados ataques por parte de sus haters en redes sociales - a los que a menudo contesta - y admite que "hay días que afecta, que se pasa mal. Entiendo que detrás de una red social es muy fácil escupir algo e incluso hay gente que lo hace sin maldad, pero con divertimento y no es divertido. Tenemos que cuidarnos", insiste.



Deseando que lleguen las navidades porque será las primeras que pasen con su hijo Piero - que nació el pasado 30 de diciembre - Sara hace balance de este 2021 que está a punto de llegar a su fin. "Ha sido un año bueno", afirma, destacando que "ha nacido mi segundo hijo, a nivel laboral varios proyectos, estoy estudiando dirección de cine... ha sido un año diferente, pero gratificante y ha sido un año de empezar a estar más presente y conocerme más así que bien".



Enamoradísima de Isco, con quien lleva tres años de consolidada relación y con quien ha formado la familia que siempre soñó, ¿seguiría los pasos del futbolista si éste abandonase el Real Madrid, como ha hecho Pilar Rubio con Sergio Ramos? ¡La respuesta, en el siguiente vídeo!