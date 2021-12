Powell declara que la inflación es ahora la mayor amenaza

(Bloomberg) -- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló este miércoles que la inflación se ha convertido en el enemigo número uno para mantener el crecimiento económico en el buen camino y devolver el mercado laboral a los niveles previos a la pandemia.

En un giro abrupto de política, la Fed aceleró la reducción de su programa de compra de activos y trazó una hoja de ruta para una serie de aumentos de las tasas de interés en los próximos años, iniciando con tres aumentos en 2022. Powell planteó también la posibilidad de que en poco tiempo el banco central comience a retirar liquidez del sistema financiero, lo que reduciría su enorme balance.

“En realidad, una de las dos grandes amenazas para alcanzar el máximo empleo es la alta inflación”, dijo Powell durante una conferencia de prensa, y agregó que la pandemia era la otra. “Lo que necesitamos es otra larga expansión económica, como las que hemos tenido en los últimos 40 años”.

Los mercados financieros tomaron el cambio de retórica de la Fed con calma, en tanto que los inversionistas apostaron a que el banco central será capaz de lograr un aterrizaje suave para la economía, controlando los rápidos aumentos de precios con aumentos graduales en las tasas de interés.

Por su parte, los precios de las acciones registraron su mayor avance desde 2020.

“El primer paso para la Fed son las operaciones públicas”, dijo Scott Brown, economista jefe de Raymond James Financial. “La Fed está viendo que la inflación va en aumento y que la gente escucha sobre la inflación en el noticiero: inflación, inflación, inflación. A la Fed le preocupa eso”.

Y no son los únicos preocupados. Ante la caída de las encuestas de opinión y la creciente preocupación de los votantes por la rápida inflación, el presidente Joe Biden recientemente comenzó a reconocer el daño que causan los precios más altos, al tiempo que sigue hablando de la fortaleza de la economía de EE.UU.

Algunos economistas tienen sus dudas sobre la capacidad de la Fed para mantener el crecimiento económico bajo el argumento de que se ha desviado de su ibjetivo al cambiar su enfoque hacia una amenaza inflacionaria que se ha ido construyendo de manera constante a lo largo del año.

Nota Original:

Powell Declares Inflation Big Threat as Fed Signals Rate Hikes

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.