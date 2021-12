Patronal boliviana pide al Gobierno poner a la economía antes que la política

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Fernando Barbery, en una fotografía de archivo.. EFE/Martin Alipaz

La Paz, 15 dic (EFE).- La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal del país, pidió este miércoles a las autoridades un cambio "profundo y significativo" en la gestión para dar prioridad a la agenda económica antes que a la confrontación política y que se genere "más confianza y menos división".

El presidente de la CEPB, Luis Barbery, leyó ante los medios en La Paz el comunicado titulado "Bolivia necesita diálogo y consenso" en el cual los empresarios privados consideran que se ha iniciado un "lento y difícil camino hacia la normalización después de la catástrofe causada por la pandemia de la covid-19".

"Sin desconocer el aporte del Gobierno central y valorando algunas medidas importantes para alcanzar estos resultados, es evidente que la recuperación tiene que ver fundamentalmente con el esfuerzo de la sociedad", en especial de los empresarios y emprendedores que siguieron trabajando "en medio de la incertidumbre", señaló la CEPB.

No obstante, la CEPB sostuvo que la crisis "no se ha superado" y que está latente el riesgo de que los avances logrados se reviertan, pues la recuperación económica fue "ineficiente y heterogénea", el desempleo aún es elevado, el subempleo aumentó y la inversión se contrajo.

En el documento, los privados alertaron de que los sectores políticos responsables del diseño de medidas para salir de la crisis "no han comprendido la gravedad de la situación y, en lugar de concentrarse en la búsqueda de soluciones constructivas, continúan enfrascados en una confrontación sistemática que aumenta las tensiones y la conflictividad".

Por lo que pidieron dar prioridad a la "agenda económica sobre los temas políticos", sin negar las "diferencias ideológicas", ni los "temas pendientes" que debe resolver la sociedad boliviana.

También llamaron la atención sobre otros problemas que se han agravado en los últimos meses, como el contrabando, las barreras a las exportaciones, la creciente informalidad y un sistema judicial "cada vez más devaluado", que generan incertidumbre y señales negativas para los inversionistas.

La patronal pidió además que haya "diálogo y consenso" para enfrentar la "crisis multidimensional" que afecta al país y también demandó "más confianza y menos división" mediante acciones que garanticen entre otros la seguridad jurídica, la reforma del sistema judicial y el destierro del "discurso confrontacional".

Los empresarios bolivianos remarcaron que los sectores privado y público "no son antagónicos sino complementarios", por lo que lamentaron que se les haya excluido de los espacios de coordinación para la recuperación productiva.

Pese a ello, reiteraron su disposición a dialogar con las autoridades y a un trabajo conjunto "en coordinación, respeto y armonía".