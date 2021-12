Papa Francisco.- El Papa se reúne con el presidente italiano durante 45 minutos

ROMA, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, se ha reunido durante 45 minutos con el Papa en el Palacio Apostólico del Vaticano como parte de su ronda de visitas oficiales antes de que finalice su mandato al frente de la jefatura del Estado a finales de enero de 2022.



Según ha informado el Palacio del Quirinal, sede de la jefatura del Estado italiano, los coloquios se han extendido desde las 9:20 hasta las 10:05. El Papa ha obsequiado a Mattarella con una copia de su mensaje para la 55ª Jornada Mundial de la Paz, que se celebrará el 1 de enero de 2022, en la fiesta de la Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, y que todavía no ha sido hecha pública por el Vaticano.



Se trata en este sentido de un mensaje inédito. Además, como es habitual le ha entregado una copia de sus textos más relevantes, como el documento sobre la Fraternidad Humana firmado en Abu Dabi el pasado 4 de febrero de 2019 por él y el Gran Imán de Al-Azhar. Por último, le ha entregado una obra en cerámica con la imagen de la basílica de San Pedro con una panorámica de los Jardines del Vaticano.



Por su parte, Mattarella ha regalado al Papa una fotografía con las vistas de Roma desde el Palacio del Quirinal y un libro sobre un cuadro de la Virgen que se conserva en la también sede de la jefatura del Estado, que es además una de las tres residencias oficiales del presidente de la República Italiana. Fue residencia papal durante tres siglos hasta que, bajo amenazas, se cedió al nuevo soberano en 1870, Víctor Manuel II al que seguirían Humberto I, Víctor Manuel III y Humberto II, y más tarde al presidente de la República en 1946. El último Papa en habitar el palacio fue Pío IX.



Mattarella ha avanzado que si no se lograse pactar algún candidato de consenso, como sucedió con Giorgio Napolitano (2006-2015), podría estudiar la posibilidad de aceptar una especie de prórroga. Pero él mismo ha dejado claro que no es la opción que le gustaría.



Mattarella visitó España a finales de noviembre en su último viaje como presidente de la República de Italia para despedirse de los reyes de España, Felipe VI y doña Letizia.