Pablo Repetto asume como nuevo entrenador del Nacional uruguayo

Imagen de archivo del entrenador Pablo Repetto. EFE/Juan Mabromata POOL

Montevideo, 16 dic (EFE).- Pablo Repetto, quien desde el 2012 trabajaba en el exterior, retornó a Uruguay para convertirse en el nuevo entrenador del Nacional en sustitución de Martín Ligüera.

El entrenador firmó su contrato este jueves y fue presentado en el Gran Parque Central, estadio del conjunto tricolor, donde recibió la camiseta de su nuevo equipo de manos del presidente, José Fuentes.

Minutos después, Repetto brindó una conferencia de prensa en la que resaltó "la gran ilusión" que tiene de poder lograr todos los objetivos que se propuso y también de poder cumplir "algún sueño".

Al ser consultado por el funcionamiento de sus equipos, Repetto respondió: "A mí me gusta la intensidad, equipos intensos, creo que la velocidad es muy importante, aunque no solo se juega con la velocidad, que quede claro".

Y agregó: "Buscaremos, cuando tengamos que tomar decisiones con las altas, jugadores con esas características, que no son fáciles, pero buscaremos eso para que podamos acercarnos a lo que queremos".

Pese a esto, Repetto no dio pistas sobre posibles altas o bajas en una plantilla que comenzará a trabajar el próximo 5 de enero en un lugar a definir.

Por otra parte, el entrenador habló sobre la designación de Diego Alonso como nuevo seleccionador de Uruguay y le deseó "lo mejor".

"Lo conozco, seguramente cuando esté acá lo llamaré. Ojalá Uruguay clasifique al mundial", dijo Repetto, quien también resaltó que Óscar Washington Tabárez es "un referente" en muchas cosas.

El Nacional será el cuarto equipo que el entrenador dirigirá en Uruguay, donde ya pasó por el Fénix (2006-2008), el Cerro (2008 y 2010) y el Defensor Sporting (2010-2011).

Fuera de su país, Repetto dirigió al boliviano Blooming (2009), al ecuatoriano Independiente el Valle (2012-2016), al Baniyas de los Emiratos Árabes Unidos (2016-2017), al paraguayo Olimpia (2017) y al también ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria de Quito (2017-2021).

En 2016, Repetto guió al Independiente hasta la final de la Copa Libertadores, en el que eliminó al River Plate en el Monumental y al Boca Juniors en La Bombonera, antes de caer en la final frente al Atlético Nacional colombiano.