Orange negociará adquirir los derechos de LaLiga con Telefónica y Dazn

26-10-2021 El consejero delegado de Orange España, Jean-François Fallacher, lidera la rueda de prensa del balance de los resultados de Orange España durante los primeros nueve meses de 2021, a 26 de octubre de 2021, en Madrid, (España). Orange ha facturado 3.544 millones de euros en España entre enero y septiembre, un 4,9% menos que en el mismo periodo del año pasado acuciada por la presión competitiva del mercado. El operador francés ha registrado una menor caída de ingresos en el tercer trimestre, donde ha cedido un 4,4% para una cifra de negocio de 1.176 millones de euros. ECONOMIA Óscar Cañas - Europa Press



Orange remarca la necesidad de una consolidación del sector a nivel español y europeo



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El consejero delegado de Orange España, Jean-François Fallacher, ha asegurado este jueves en una rueda de prensa que la firma negociará con Telefónica y Dazn para poder emitir LaLiga de fútbol en su plataforma.



Fallacher ha destacado que aún no puede dar muchos detalles, pero ha remarcado que es un contenido "muy importante" para el operador de origen francés.



El directivo ha señalado que espera que la regulación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sea la misma para el paquete conseguido por Telefónica y ha recalcado que hay tiempo hasta que empiece la temporada.



Telefónica y Dazn se adjudicaron los derechos de cinco partidos por jornada cada uno, con Telefónica con tres jornadas exclusivas, durante los próximos cinco años de la máxima competición española.



El consejero delegado de Orange España se ha mostrado también "halagado" por los rumores que le vinculan al máximo puesto del grupo ante la próxima salida de Stephàne Richard.



Fallacher ha asegurado estar "completamente comprometido" con el "gran reto" que afronta en Orange España y ha recordado que Richard seguirá en el puesto hasta que el consejo decida los sustitutos para el máximo directivo, cuyo cargo de presidente ejecutivo se dividirá en dos figuras: un presidente no ejecutivo y un consejero delegado.



Richard anunció que dejaría la compañía después de ser condenado a una pena de un año de prisión exento de cumplimiento y al pago de una multa de 50.000 euros por su participación en el escándalo multimillonario del 'caso Tapie'.



CONSOLIDACIÓN



Fallacher ha vuelto a reivindicar la necesidad de abordar una consolidación del mercado español, así como un cambio de regulación a nivel europeo que permita crear 'campeones' continentales.



En cuanto al mercado español, el consejero delegado ha repetido que sigue siendo "extremadamente competitivo" y necesita emprender una consolidación, aunque ha subrayado que Orange continúa como un "fuerte número dos" con ganancias de clientes trimestre a trimestre.



Además, ha reconocido que ha sido "algo decepcionante" que se haya mantenido el pago de la tasa RTVE a los operadores para 2022 y ha asegurado que habrá que buscar para el año nuevas vías de ahorro.



No obstante, ha valorado que se vaya a eliminar finalmente de cara a 2023, una vez la nueva ley audiovisual entre en vigor.