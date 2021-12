Once dominicanos siguen desaparecidos tras accidente de migrantes en México

Rescatistas y autoridades trabajan, el 9 de diciembre de 2021, en la zona del accidente de un camión donde viajaban migrantes, en el municipio Chiapa de Corzo, estado de Chiapas. (México). EFE/Carlos López

Santo Domingo, 16 dic (EFE).- Once dominicanos continúan en paradero desconocido tras el accidente del pasado 9 de diciembre de un camión en una carretera del estado de Chiapas, sureste de México, en el que perdieron la vida al menos 55 personas, informó este jueves la Cancillería dominicana.

Las autoridades dominicanas han confirmado por el momento la muerte de tres migrantes procedentes de este país y están tratando de identificar a los once desaparecidos entre las personas fallecidas en el siniestro.

Para ese fin, el Ministerio de Exteriores remitió a México las huellas dactilares de estos once dominicanos, solicitadas por la fiscalía local, para avanzar en la identificación de los muertos, según un comunicado oficial.

En el accidente también resultaron heridos dos dominicanos, uno de los cuales recibió el alta médica y el otro continúa hospitalizado en condición estable.

Los restos de los tres dominicanos cuya muerte se ha confirmado serán trasladados "próximamente" al país, a costas del Gobierno del país caribeño.

El pasado viernes, tras confirmar la presencia de compatriotas en el camión accidentado, el presidente dominicano, Luis Abinader, agradeció la solidaridad de su homólogo Andrés Manuel López Obrador y señaló que "los responsables no deben quedar impunes".

Según el reporte de la Fiscalía de Chiapas, el tráiler chocó con la pared del muro de un puente peatonal, tras impacto la caja quedó sin el techo para luego volcarse hacia un costado y a consecuencia del choque decenas de migrantes murieron en el instante.