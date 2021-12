Nokia resucita el legendario 6310

HANDOUT - Móvil si, pero no inteligente. Nokia resucita con el clásico 6310 principalmente un aparato para hablar por teléfono, con cierto toque retro. Foto: Nokia/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

El Nokia 6310 ha vuelto al mercado. El gigante finlandés de telefonía móvil Nokia ha relanzado su icónico modelo de principios de la década de 2000 con algunas funciones modernas que, sin embargo, no son suficientes para convertirlo en un teléfono inteligente. Esto se debe, entre otros, a que el dispositivo solo cuenta con conectividad a través de las bandas de frecuencia GSM 900/1800. Según el fabricante, el teléfono ofrece "semanas" de duración de la batería, una pantalla de 2,8 pulgadas y teclas más grandes. Nokia ha incorporado asimismo nuevos menús ampliados y mayores opciones para la letra. Así y todo, este teléfono con carcasa de policarbonato también puede reproducir contenidos multimedia, al menos desde un punto de vista retro: el dispositivo equipa una radio FM, un reproductor de MP3, así como el clásico juego "Snake". También incorpora una cámara con una modesta resolución de 0,3 megapíxeles y una ranura para una tarjeta microSD de hasta 32 gigabytes. La memoria interna es de 8 megabytes. Nokia cifra la duración de la batería en modo de espera en unos 22 días, y el tiempo de llamadas en más de 19 horas. La batería, con una capacidad de 1150 miliamperios hora, es extraíble. El teléfono retro está disponible, entre otros, también en negro y verde oscuro. Debido a que, según la hoja de datos, el dispositivo no puede manejar las conexiones inalámbricas modernas a través de LTE, el Nokia no es una recomendación sin reservas para aquellos usuarios que realizan muchos viajes. Suiza, por ejemplo, ya ha comenzado a retirar la red GSM en 2020, y muchas redes de Estados Unidos también están fuera de servicio. Es probable que otros países les sigan. dpa