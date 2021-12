Mattarella comienza a despedirse como presidente de la República italiana visitando al PapaEl presidente de la Repúbli

ROMA, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, se reunirá con el Papa esta mañana en el Palacio Apóstolico del Vaticano como parte de su ronda de visitas oficiales antes de que finalice su mandato al frente de la jefatura del Estado a finales de enero de 2022.



La cita está prevista a las 9:30 de la mañana, según ha confirmado la oficina de prensa del Vaticano, justo antes de que el Pontífice reciba a los obispos españoles de las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona y Tudela y Zaragoza.



Con el fin del mandato de Mattarella, Italia ha abierto una nueva etapa política marcada por el complicado cambio de jefatura de Estado. Mario Draghi es uno de los candidatos mejor posicionados pero la elección del jefe del Estado --que recae sobre el Parlamento y que vota cada siete años a su candidato para no interferir en los ciclos electorales-- es un momento crucial que determina el devenir de la política del país transalpino.



Mattarella ha avanzado que si no se lograse pactar algún candidato de consenso, como sucedió con Giorgio Napolitano (2006-2015), podría estudiar la posibilidad de aceptar una especie de prórroga. Pero él mismo ha dejado claro que no es la opción que le gustaría.



Mattarella visitó España a finales de noviembre en su último viaje como presidente de la República de Italia para despedirse de los reyes de España, Felipe VI y doña Letizia.