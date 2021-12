Madagascar.- La Fiscalía pide cadena perpetua contra cinco acusados de un plan para asesinar al presidente de Madagascar

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de Madagascar ha reclamado la cadena perpetua para los cinco principales acusados, entre ellos dos ciudadanos franceses, por su supuesta participación en un complot para asesinar al presidente del país, Andry Rajoelina, un caso conocido como 'Apolo 21'.



Según las informaciones recogidas por el diario 'L'Express de Madagascar', la Fiscalía ha indicado que existen pruebas concluyentes contra estas personas y ha reclamado que "se aplique la ley" contra ellas.



Los cinco principales acusados del caso son Paul Rafanoharana, su esposa Voahangy Rafanoharana, Philippe Marc François, Aina Marie Razafindrakoto y Víctor Ramahatra, quienes habrían encabezado el proyecto 'Apolo 21' con el objetivo de hacerse con el poder en el país.



En este sentido, el fiscal Arsène Rabe ha apuntado que Paul Rafanoharana "tenía la voluntad de dar un golpe de Estado" y "convertirse en primer ministro", tal y como ha recogido la emisora Radio France Internationale. Rafanoharana, ciudadano francés, al igual que François, ha sido puesto por la Fiscalía en el centro del complot.



Por su parte, los abogados de Rafanoharana y su esposa, así como el letrado de François, han pedido la anulación del juicio por irregularidades y han denunciado que no se garantiza su justicia, al tiempo que han incidido en que no hay pruebas sobre su implicación en el complot.



Rafanoharana, ex oficial de la gendarmería francesa y graduado de la escuela militar de Saint-Cyr, fue brevemente asesor del actual jefe de Estado de Madagascar en 2011, cuando este último estaba al frente de la Alta Autoridad de la transición.



François, también coronel retirado del Ejército francés, operaba notablemente en Chad. Llegó hace casi dos años a Madagascar y dirigió una empresa de inversión, Tsarafirst, en la que Paul Rafanoharana era socio. Entre los acusados figura también Victor Ramahatra, quien fuera primer ministro entre 1988 y 1991.