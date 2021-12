Los nominados a los Goya recuperan su tradicional encuentro, con la incertidumbre del covid en el horizonte

06-03-2021 El presidente de la Academia del Cine, Mariano Barroso posa en la alfombra roja en la 35 edición de los Premios Goya en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga a 6 de marzo del 2021 CULTURA Álex Zea - Europa Press



Los nominados a los premios Goya han recuperado su tradicional encuentro antes de la gala que no pudo tener lugar por la pandemia de coronavirus el año pasado, si bien la incertidumbre por un nuevo repunte de casos de coronavirus intranquiliza al sector que ya ha vivido un duro año de taquilla y no quiere repetirlo.



En un acto en el madrileño recinto del Florida Park, con más de un centenar de invitados (y ausencias notables de algunos nominados como la del cineasta Pedro Almodóvar o los actores Javier Bardem y Penélope Cruz), ha tenido lugar una cena marcada por los protocolos covid y en la que el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, se ha dirigido a los presentes.



En su intervención, Barroso ha tenido un recuerdo para la actriz recientemente fallecida Verónica Forqué, agradeciendo además a todos su presencia en este "reencuentro" y deseando mucha suerte a los nominados. Además, antes de estas palabras, Barroso ha aludido en declaraciones a Europa Press a la actual situación sanitaria, sin descartar que en el mes de febrero la gala de los Goya en Valencia pueda ser virtual.



"Me planteo todos los escenarios y estamos cada día pendientes de la evolución. Vengo a este encuentro con todas las precauciones del mundo, con una mezcla de ganas de celebrar y a la vez contención por la situación sanitaria. Esperemos que sea el año del reencuentro y le demos al cine español el lugar que ocupa", ha indicado.



Barroso también se ha referido al año de taquilla del cine español (que no superará los 40 millones de euros, cifra más baja del siglo), asegurando que es "un enfermo que goza de buena salud". "Estamos hechos a todo tipo de crisis y lo nuestro es una cosa cíclica", ha afirmado.



Los nominados han mostrado distintas posturas respecto al horizonte del cine español en los próximos meses, con el aumento de contagios a la puerta. Así, la cineasta debutante Clara Roquet, nominada por su película 'Libertad' --y que no pudo acudir al estreno de su film en Cannes precisamente por haber dado positivo en covid--, ha alertado de que "otro año como 2020 el cine no lo aguanta, especialmente el más independiente".



Mientras Icíar Bollaín, quien acapara 14 nominaciones por su 'Maixabel', se ha mostrado pesimista asegurando que "esto del covid es una pesadilla que no acaba nunca", el actor protagonista de esta cinta, Luis Tosar --con tres galardones Goya a sus espaldas-- pide "mantener la esperanza, aunque está siendo duro". "Hay ganas de celebrar, pero no de fiesta, sino del reencuentro, de volver a hacer cosas", ha defendido.



REIVINDICACIÓN DEL CINE ESPAÑOL



Milena Smit, que repite nominación por 'Madres paralelas' tras la anterior por 'No matarás', ha "agradecido" este tipo de eventos que el año pasado no pudo vivir. "Hay que tener mucho cuidado, por supuesto, pero al final creo que toca acostumbrarse y vivirlo de la mejor forma posible: tenemos que pelear por seguir reivindicando el cine español", ha apuntado.



Su compañera de reparto y también nominada Aitana Sánchez-Gijón, que ha vivido su primer acto de este tipo --esta ha sido su primera nominación al Goya--, ha recordado que este "temor" a una situación de restricciones lo tienen todos los sectores. "Si ya lo tenemos difícil, esperemos que no vaya a más, sobre todo con ese descenso de taquilla", ha indicado.



Otros como el actor Javier Gutiérrez, de nuevo en la carrera por el cabezón gracias a su trabajo en 'La hija', han reivindicado en la actual situación de crisis el cine en salas. "Es un tema peliagudo, pero yo que me considero romántico, creo que hay que apostar por ello. Aunque sinceramente no sé que se puede hacer para revertir esta situación", ha destacado.



'EL BUEN PATRÓN' Y LA SUERTE DE LAS SALAS



Uno de los grandes triunfadores cuando se anunciaron las nominaciones, el director de 'El buen patrón' Fernando León de Aranoa, también ha celebrado la acogida que ha tenido su película en las salas. "Me alegro de que este trabajo no haya perdido esa experiencia del cine. Preocupación por la situación tenemos todos, primero y sobre todo en lo personal, pero es verdad que esto puede repercutir en la industria", ha lamentado.



Un 'infiltrado' en esta fiesta del cine, el cantante Antonio Orozco --nominado por su canción 'Que Me Busquen Por Dentro' de la película 'El Cover'-- ha mostrado su doble preocupación por el nuevo avance de la pandemia. "Estamos viviendo con cierta intranquilidad, ahora los músicos parecía que recuperábamos algo la normalidad y de nuevo el reloj parece detenerse: una pena, pero habrá que estar atentos", ha concluido.