Los diputados dominicanos rechazan ley polémica por el aborto

Miembros de la Cámara de Diputados Dominicana acuden a la sesión para votar el nuevo Código Penal, hoy, en Santo Domingo (R. Dominicana). EFE/ Francesco Spotorno

Santo Domingo, 16 dic (EFE).- La Cámara de Diputados dominicana rechazó este jueves un nuevo Código Penal, proyecto que había causado polémica principalmente por ser muy restrictivo en relación al aborto, práctica que sigue totalmente prohibida en el país.

El nuevo Código Penal, que había sido aprobado en el Senado el pasado 23 de noviembre, fue rechazado por el pleno de la Cámara baja con 86 votos en contra y 55 a favor, por lo que proyecto vuelve al limbo en el que se ha mantenido durante los últimos 20 años.

El presidente del hemiciclo, Alfredo Pacheco, dijo en varias oportunidades que estaba de acuerdo con varias modificaciones propuestas por los diputados, pero que votaba en contra para que el país "tuviera un Código Penal" moderno.

El aborto está totalmente prohibido en República Dominicana y, por primera vez, el proyecto hoy rechazado daba su aprobación a consentirlo en un único caso, cuando la vida de la madre o del feto esté en riesgo.

Esta eximente es considerada como insuficiente por los grupos que defienden los derechos de las mujeres, puesto que no reconoce a la madre el derecho a decidir.

Los grupos feministas exigen que el aborto se despenalice en tres circunstancias: el riesgo para la vida de la madre, la violación o el incesto y si un feto con malformación no tiene posibilidad alguna de sobrevivir después del parto.

En la sesión de este jueves, antes de la votación principal, los diputados rechazaron aprobar un informe disidente que solicitaba, entre otras modificaciones, la inclusión de las tres causales.

Los intentos para renovar el Código Penal, que data de 1884, se han demorado dos décadas.

En dos ocasiones, en 2014 y 2016, el Congreso Nacional aprobó el Código Penal, pero en ambas el texto fue vetado por el entonces presidente Danilo Medina, precisamente por no permitir el aborto en las tres causales.