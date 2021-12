Kishida no viajará a Pekín 2022 pero deja abierta la puerta a misión oficial

Fumio Kishida. Archivo. EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Tokio, 16 dic (EFE).- El primer ministro japonés, Kishida, no tiene planes de asistir "personalmente" a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, según afirmó hoy, aunque deja la puerta abierta a enviar una delegación oficial dependiendo "del momento y los intereses nacionales".

"Por ahora, personalmente no tengo planes de asistir", respondió el primer ministro nipón este jueves al ser preguntado sobre su participación en Pekín 2022 por un miembro de la oposición durante una sesión regular del comité presupuestario en el Parlamento.

"Tomaremos una decisión en el momento oportuno, teniendo en cuenta diversas circunstancias y desde el punto de vista de los intereses nacionales", reiteró Kishida, en declaraciones que recoge la agencia Jiji, sobre el envío de una misión oficial por parte del Gobierno japonés.

El primer ministro expresó la semana pasada que Japón tendrá en cuenta sus intereses nacionales de cara a la celebración próximamente en China del evento internacional, tras anunciarse el boicot diplomático de Estados Unidos.

Estados Unidos anunció que no enviará delegación oficial a Pekín 2022, aunque sí a sus deportistas, debido a que considera que el Gobierno chino comete abusos de derechos humanos en la región de Xingjiang.

Al boicot encabezado por EE.UU. se han unido también otros países como Canadá, Australia y el Reino Unido.