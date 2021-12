Instituto uruguayo homenajea a científicas y apuesta por la equidad de género

El ministro de Educación y Cultura de Uruguay, Pablo Da Silveira, habla durante un homenaje a mujeres científicas, hoy en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 16 dic (EFE).- El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable rindió homenaje este jueves a las mujeres científicas de Uruguay con la presentación de un libro que cuenta el trabajo de investigadoras y se comprometió con la búsqueda de equidad de género a través de la firma de un convenio.

Durante una jornada que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto, ubicado en Montevideo, se puso sobre la mesa la importancia de apostar por el desarrollo de mujeres que se dediquen a la ciencia y de romper con la barrera de género.

En este sentido, la estudiante de doctorado e integrante del Departamento de Microbiología del Instituto María José González dijo a Efe que "es bastante importante" la firma de este convenio ya que desde de la Comisión de Género del Clemente Estable -que ella integra- se viene trabajando "desde hace tiempo".

"Es un hito que indica un comienzo de un recorrido que teníamos muchas ganas de transitar, obviamente para lograr la equidad de género en el instituto. El convenio es el inicio de lo que es un compromiso institucional que tiene varias etapas: un diagnóstico de la situación de equidad, elaboración de un plan de acción y a partir de ahi distintos niveles que se van a ir sumando", detalló.

Además, González consideró que todavía "falta mucho" para llegar a esta equidad y que, si bien todavía hay indicadores que no tienen porque no se ha hecho el diagnóstico, hay elementos que ya se conocen como el hecho de que hay más mujeres investigadoras pero en los puestos de mayor jerarquía hay más hombres.

La firma del convenio estuvo acompañada de la presentación del libro "¿Quienes son ellas? 12 mujeres uruguayas en Stem", que busca contar el trabajo de 12 destacadas investigadoras del país y fundamentalmente apunta a que sea leído por niños y de la inauguración de un mural que refleja a las mujeres que se dedican a las investigaciones biológicas.

Sobre todo esto, González opinó que "tiene un peso simbólico" que estas tres actividades hayan coincidido y consideró que es necesario que sigan habiendo "hasta el día que no sean necesarias".

En la presentación también estuvo el ministro de Educación y Cultura de Uruguay, Pablo Da Silveira, quien dijo a la prensa que su cartera tiene "una línea trasversal de promoción de la equidad" y que firman este convenio ya que la ciencia ha sido uno de los ámbitos en los que las mujeres han tenido más dificultades para acceder a "posiciones de importancia".

También resaltó la creación del libro y dijo que "hacer reconocible figuras" genera emulación por parte de las nuevas generaciones, por lo que esto podría ayudar a que las niñas opten por acercarse a la ciencia.