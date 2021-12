Infosalus.- Oncólogos abogan por adelantar el cribado de cáncer colorrectal para reducir la incidencia de la enfermedad en jóvenes

16-12-2021 Los oncólogos Alfredo Carrato y Enrique Aranda . SALUD TTD



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



En el marco del Simposio Internacional del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD), los oncólogos Alfredo Carrato y Enrique Aranda han advertido sobre el aumento de la incidencia de cáncer colorrectal en jóvenes, por lo que han abogado por disminuir la edad del cribado en España hasta los 40 años, ya que actualmente se realiza a partir de los 50.



En este sentido, han recordado que Estados Unidos ya ha reducido la edad de estas pruebas hasta los 45 años. Tal y como han precisado los expertos, siguiendo los datos actuales, se estima que las tasas de incidencia de cáncer de colon y recto aumentarán en la próxima década en un 90 y 124 por ciento, respectivamente, entre personas de entre 20 y 34 años y el 27 por ciento y el 46 por ciento, respectivamente, para los que tienen entre 35 y 49 años.



De esta forma, para 2030, uno de cada diez cánceres de colon se diagnosticará en menores de 50 años, y 1 de cada 4 cánceres de recto. Estudios recientes de grandes registros europeos indican que las tasas de cáncer colorrectal se han incrementado significativamente en pacientes de 20 a 49 años durante los últimos 25 años, principalmente por un aumento del cáncer de colon distal y de recto.



En particular, el incremento de las tasas de cáncer de recto ha sido de un 1,8 por ciento por año desde 1990 hasta 2016. Se observan tendencias similares en Estados Unidos, Australia y Asia.



UN NUEVO RETO



Aranda, jefe de Servicio de Oncología Médica Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y presidente del Grupo TTD, destaca que uno de los objetivos del Simposio Internacional, considerado como uno de los de mayor relevancia dentro de su especialidad, será "profundizar en el porqué de este aumento de la incidencia en el cáncer de colon precoz y abordar el perfil clínico y molecular del cáncer colorrectal en jóvenes".



"El cáncer colorrectal precoz es una entidad emergente en nuestro medio, con características clínicas, pronósticas y epidemiológicas específicas y cuyo abordaje supone un reto en su manejo", explica por su parte el doctor Carrato, miembro del comité organizador.



"Su incremento no es homogéneo a nivel mundial, encontrándose en franco aumento en países como Estados Unidos, Korea y Nueva Zelanda. En nuestra región el incremento se considera moderado", según Carrato. También ha advertido de que los pacientes jóvenes que se diagnostican de cáncer de colon curable "recaen más que los pacientes no jóvenes, mayores de 50".



Las causas son mutifactoriales y trabajos recientes refieren que una vida sedentaria, el sobrepeso, el consumo de bebidas alcohólicas, la ingesta de carnes procesadas, la esteatosis hepática y la baja ingesta de vegetales están correlacionados con el incremento en estas franjas de edad.



Además, la conocida como la 'western diet', con hamburguesas, batidos, entre otros alimentos similares, se ha visto asociada, a su vez, a un incremento de adenomas avanzados.



Por ello, ambos han recordado la importancia de concienciar a los ciudadanos de que hacer ejercicio es "fundamental". "La grasa supone un estado inflamatorio, y una inflamación crónica atrae muchas citoquinas, que promueven el cáncer en los órganos que están inflamados". En este sentido, para Carrato esta concienciación es "una tarea pendiente autoridades sanitarias".



"Un obeso va a responder peor a los tratamientos. Por eso, es beneficioso un control de la dieta y el ejercicio en el paciente ya diagnosticado de cáncer, ya que ayuda a que los tratamientos tengan mejores resultados. Además, el ejercicio también puede prevenir la enfermedad", ha expresado Aranda.



Así las cosas, los oncólogos advierten de que el cáncer colorrectal en menores de 50 años se suele diagnosticar en etapas avanzadas por baja sospecha clínica y en su abordaje terapéutico hay que tener en cuenta aspectos derivados de la salud emocional, sexual y fertilidad de estos pacientes.



"Durante el Congreso presentaremos las principales innovaciones, como la potencial manipulación de la microbiota y el desarrollo de la radiómica para el diagnóstico precoz y la evaluación temprana de la respuesta al tratamiento", indica el doctor Enrique Aranda, quien ha abogado por "poner al enfermo en el centro, de manera que todos los especialistas porten no solo el conocimiento, sino la manera de actuar en tiempo y forma, produciéndose una interacción entre diferentes disciplinas".