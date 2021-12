Guatemaltecos reconocen a migrantes muertos en Chiapas y urgen repatriación

Familiares de los migrantes fallecidos en un accidente de camión donde viajaban, acuden al Servicio Médico Forense (SEMEFO) hoy, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (México). EFE/ Carlos López

Tuxtla Gutiérrez (México), 15 dice (EFE).- Los procesos de repatriación de los 56 cuerpos sin vidas de los migrantes centroamericanos que fallecieron tras colisionar en el sureño estado mexicano de Chiapas el camión en el que viajaban escondidos van "demasiado lentos", afirmaron familiares.

Tal es el caso de Mariela Etelvina Chaves, quien llegó a Chiapas al día siguiente del accidente, que sucedió el 9 de diciembre, después de 20 horas de camino para reconocer y llevarse el cuerpo de su esposo Daniel Pérez, que se encuentra en el Servicio Médico Forense (Semego).

"Tengo que esperar porque ellos llevan un proceso, nosotros nos lo queríamos llevar por nuestra cuenta y no nos dejaron. Dijeron que de eso se encargará México, va a hacer por viajes y los estarán enviando cada semana, no sabemos cómo, se supone que son cuatro personas por viaje", compartió con Efe Mariela.

"Espero que se toquen el corazón porque mis hijas están esperando a su padre. Yo me voy a regresar porque estar aquí implica gastos, espero que se comuniquen pronto, no me dieron fecha pero indicaron que estarán sacando los cuerpos de cuatro en cuatro", añadió la mujer.

Según datos oficiales, hasta este momento son 22 los cuerpos identificados de los 56 fallecidos en el accidente sucedido en el municipio de Chiapa de Corzo, todos de nacionalidad guatemalteca, pero a ningún familiar se le ha entregado el cuerpo y así será hasta que dé la orden el cónsul.

El proceso de identificación para los familiares consiste en entregar los papeles oficiales del difunto, dejar una muestra de sangre y esperar a que llame el consulado.

Nicolasa Guercas, que buscaba a su hijo Richard Ordóñez, dijo que, después de "andar varios días de un lugar a otro", la atendieron en la PGR: "exigí que me mostraran a los fallecidos pero no lo hicieron, pedí fotos y además especifiqué que le tomaran foto a la dentadura, porque él tenía una seña y así pude comprobar que el está en el Semefo".

También aparecieron dos familias más que visitaron el lugar del accidente buscando respuestas sobre lo ocurrido. Preguntaban dónde habían quedado sus pertenencias y algunos ciudadanos que pasaban por el lugar les comentaron lo que ellos presenciaron aquella tarde.

María Xelsa viajó 48 horas desde el municipio de Chajul, Guatemala, hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez -capital de Chiapas cercana al lugar del accidente- acompañando a su primo Roberto Chaves, quien busca a su hermano Domingo.

"Venimos en busca de dos familiares, uno es mi primo y el otro es mi cuñado, Diego Ángel Gallegos. A él lo encontramos, está en el hospital, su estado es grave, tiene una fractura de espina dorsal", dijo Xelsa.

"Ya fuimos a los hospitales, ahora vamos a la Fiscalía General de la República (FGR) a que le saquen sangre a mi primo para que pueda identificar a su hermano, porque todos están hinchados, desfigurados, no se les reconoce", agregó.

Alex Pérez busca a su padre Sebastián Pérez y compartió con Efe que quiere encontrarlo "a cómo dé lugar (sea como sea), aunque le está costando acceder a hospitales.

"Esperemos en Dios que sí lo encontremos y si está vivo que se reporte porque la familia lo está buscando", relató el joven.

El titular de la Secretaría de Salud de Chiapas, Pepe Cruz, señaló que de los 62 pacientes que permaneces hospitalizados, cuatro se encuentran en condiciones muy graves en el área de terapia intensiva y el diagnóstico médico para el resto de las personas lesionadas es de graves y delicados estables.

El Gobierno mexicano acordó en 2019 con la Administración del entonces mandatario estadounidense, Donald Trump, frenar el flujo de migrantes que atraviesan México con destino a Estados Unidos.

Desde la llegada en enero pasado de Joe Biden a la Casa Blanca, la región vive un flujo migratorio sin precedentes, pues México ha interceptado a 228.115 migrantes y ha deportado a 82.627 de enero a octubre de 2021, números no vistos en más de 15 años.

Además, 123.000 migrantes solicitaron refugio en los primeros 11 meses del 2021 en México, otro récord absoluto, pues en años anteriores se llegaba a unas 40.000 peticiones.